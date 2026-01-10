Giornale di Brescia
Trapani, altra partita «farsa»: con Trento in campo solo 4 minuti

Daniele Ardenghi
Come accaduto martedì con l’Hapoel Holon, la Shark si è affidata al fallo sistematico, restando con un solo giocatore sul parquet
Valerio Antonini, presidente dei siciliani - Foto Trapani Basket
Trapani-Trento è stata un’altra partita «farsa». La gara del PalaShark è durata 4 minuti ed è finita 26-11 per l’Aquila.

La Shark, che procede col fallo sistematico (inutile, se non al fine di terminare la gara il prima possibile) e resta con un solo giocatore sul campo. Condizione nella quale non si può proseguire, proprio come accaduto martedì con l’Hapoel Holon, in Bulgaria, in Champions League.

Il pubblico presente al PalaShark ha mantenuto un atteggiamento civile, anche se la contestazione verso il presidente Valerio Antonini è aperta.

