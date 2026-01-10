Trapani, altra partita «farsa»: con Trento in campo solo 4 minuti

Trapani-Trento è stata un’altra partita «farsa». La gara del PalaShark è durata 4 minuti ed è finita 26-11 per l’Aquila.

La Shark, che procede col fallo sistematico (inutile, se non al fine di terminare la gara il prima possibile) e resta con un solo giocatore sul campo. Condizione nella quale non si può proseguire, proprio come accaduto martedì con l’Hapoel Holon, in Bulgaria, in Champions League.

Il pubblico presente al PalaShark ha mantenuto un atteggiamento civile, anche se la contestazione verso il presidente Valerio Antonini è aperta.