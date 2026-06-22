Germani e Champions, il cerchio si stringe: è il momento verità

Fare il punto della situazione, adesso, diventa sostanzialmente proporre l’elenco di una serie di concetti per i quali molti stanno cercando un filo conduttore. Che, apparentemente, non c’è. Tra fatti e voci non confermate.
Tra oggi e domani la Champions League, alla quale la Germani ha fatto richiesta d’iscrizione «in extremis», insieme a Trieste (la disputerà di sicuro Reggio Emilia), dovrebbe pubblicare l’elenco delle partecipanti.
Situazione e voci
A fronte del secondo posto in regular season, la Pallacanestro Brescia dovrebbe avere un accesso extra-privilegiato. Tant’è vero che i piani di coach Cotelli, dal giorno alla notte, sono cambiati. Servono più giocatori per sostenere la doppia competizione, serve un po’ più di struttura societaria, parlando ai procuratori è possibile mettere sul piatto la vetrina europea (che, normalmente, abbassa le pretese economiche dei giocatori, altrimenti ben più alte). Fin qui, tutto ok.
Poi, però, arrivano le voci. Quella più ricorrente in queste ore - non verificata e quindi da prendere con le pinze - è che nella richiesta di partecipare Brescia abbia inserito il PalaEur di Roma come campo di gioco. Perché?
Ed ecco che torna in campo Matiasic, l’enigmatico proprietario di Trieste, che sta facendo qualsiasi cosa per creare un’altra squadra a Roma (acquistando e traslocando un titolo di serie A) dopo quella appena nata, e che Doncic è pronto a presentare giovedì proprio nella capitale. Quest’altra Roma esiste grazie all’acquisto della matricola della scomparsa Cremona. Al nuovo club manca però un palazzetto idoneo per disputare l’Eurocup, alla quale prenderà parte. Mentre Matiasic al quale manca il titolo, ha già opzionato il PalaEur (eccolo che torna, il palazzetto che certe voci abbinano alla domanda di Brescia) e ha messo le mani sul settore giovanile della Stella Azzurra.
Silenzio
A Brescia tutto tace, dopo lo scossone – mai ufficializzato attraverso un comunicato – nel Consiglio di Amministrazione, sciolto e adesso completamente in mano a Mauro Ferrari, amministratore delegato di Germani Spa. I giocatori sotto contratto sono Della Valle e Bilan. Brown III è stato il primo (non poco oneroso) acquisto. Si attendono ufficialità per Wheatle e Veronesi. Si parla del centro Biligha e pure dell’ala Uthoff, quest’ultimo, nelle ultime stagioni (indovinate un po’ dove?) a Trieste.
Gli unici comunicati ufficiali del club sono stati relativi ai giocatori salutati. Nulla di nuovo. Si sapeva che sarebbero partiti i vari Rivers, Ndour, Cournooh, Burnell, Mobio... Saluterà anche Ivanovic. Tutto da rifare. In teoria «al rilancio», addirittura sul piano europeo, quando la scelta di evitare le Coppe pur avendone pieno diritto, negli ultimi tre anni, era stata tanto netta quanto circostanziata: tolgono energie, aumentano il rischio di infortuni, stancano in vista del campionato, i match infrasettimanali non portano abbastanza pubblico.
Intanto Roma ha una squadra «storica», in B Nazionale. La Virtus Roma, che ieri ha perso con Vigevano lo spareggio che valeva la serie A2. Il club capitolino, tra l’altro, ha appena annunciato l’ingresso di un nuovo partner. Da dove arriva? Dagli Stati Uniti. Ma, almeno sulla carta, il soggetto in questione non sarebbe collegato a Matiasic.