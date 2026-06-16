Germani, il saluto a Burnell: andrà all’Olimpia Milano

La partenza, dopo tre stagioni alla Germani, di Jason Burnell era più che nell’aria. Si sapeva infatti dall’inizio che questa, la terza, sarebbe stata la sua ultima annata alla Pallacanestro Brescia. Dopo un primo anno in chiaroscuro con Magro, l’ala grande della Florida era esplosa con Poeta, per poi disputare una meravigliosa regular season con Cotelli, al termine della quale ha anche vinto il premio personale di miglior sesto uomo del campionato.
Il futuro
Burnell salirà di livello, tornerà da Poeta e giocherà all’Olimpia Milano. Di seguito, il comunicato del club bresciano. La Pallacanestro Brescia saluta e ringrazia Jason Burnell per le tre splendide stagioni vissute insieme.
«Un proficuo percorso condiviso che, grazie alla struttura sportiva e organizzativa della società e al forte spirito di abnegazione al lavoro del giocatore stesso, ha permesso a Jason Burnell, con i suoi valori rari e unici, durante la sua permanenza a Brescia, di raggiungere, finora, il massimo rendimento in carriera.
Jason Burnell ha collezionato 122 presenze con i colori biancoblu, dando un contributo fondamentale per la qualificazione ad una storica finale scudetto nella stagione 2024/2025. Pallacanestro Brescia augura a Jason Burnell le migliori fortune professionali e personali».