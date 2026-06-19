Giornale di Brescia
Abbonati
Basket
Sport
Basket

La Germani saluta Demetre Rivers, andrà in Giappone

L’ala è stata punto di forza di Brescia, soprattutto in difesa, per due stagioni
Daniele Ardenghi

Daniele Ardenghi

Giornalista

Demetre Rivers - © www.giornaledibrescia.it
Demetre Rivers - © www.giornaledibrescia.it

La Germani saluta ufficialmente l’ala piccola Demetre Rivers. Il giocatore ha vestito la canotta della Pallacanestro Brescia per due stagioni, e della squadra è stato leader difensivo. La sua prossima destinazione è il Giappone.

Ecco la nota della società. «La Pallacanestro Brescia saluta e ringrazia Demetre Rivers per le due splendide stagioni vissute insieme. Eccellente difensore e prezioso equilibratore nelle dinamiche tattiche della squadra, Demetre Rivers ha collezionato 82 presenze con i colori biancoblu, dimostrando impegno e spirito di sacrificio quotidiano.

Durante la sua permanenza a Brescia ha dato un contributo fondamentale per la qualificazione ad una storica Finale Scudetto nella stagione 2024/2025. Pallacanestro Brescia augura a Demetre Rivers le migliori fortune professionali e personali».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Demetre RiversGermani Pallacanestro Brescia
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...