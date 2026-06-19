La Germani saluta Demetre Rivers, andrà in Giappone

La Germani saluta ufficialmente l’ala piccola Demetre Rivers. Il giocatore ha vestito la canotta della Pallacanestro Brescia per due stagioni, e della squadra è stato leader difensivo. La sua prossima destinazione è il Giappone.
Ecco la nota della società. «La Pallacanestro Brescia saluta e ringrazia Demetre Rivers per le due splendide stagioni vissute insieme. Eccellente difensore e prezioso equilibratore nelle dinamiche tattiche della squadra, Demetre Rivers ha collezionato 82 presenze con i colori biancoblu, dimostrando impegno e spirito di sacrificio quotidiano.
Durante la sua permanenza a Brescia ha dato un contributo fondamentale per la qualificazione ad una storica Finale Scudetto nella stagione 2024/2025. Pallacanestro Brescia augura a Demetre Rivers le migliori fortune professionali e personali».