Germani: Ivanovic, Rivers e Ndour ai saluti. Interesse per Jones

Ad Assago c’erano quasi tutti i protagonisti di questo eccezionale biennio. Tolto Chris Dowe, che ha di fatto smesso di giocare, mentre Peppe Poeta era sulla panchina avversaria. Per il resto, a parte i già citati, ecco gli «eroi» del 2024-2026. Matteo Cotelli, Nikola Ivanovic, Amedeo Della Valle, Demetre Rivers, Maurice Ndour, Miro Bilan, David Cournooh, Giancarlo Ferrero, Joseph Mobio, Jason Burnell…

Voci e controvoci, tutto – come si scriveva – lascia pensare che la Germani resterà in serie A. Ma non con questi protagonisti. Nikola Ivanovic, dopo due meravigliosi anni, sarebbe destinato ad approdare al Galatasaray , in Turchia. Per la cabina di regia la Pallacanestro Brescia avrebbe già un preferito: Devante’ Jones, combo ventottenne, lo scorso anno a Trento. Potrebbe essere lui il giocatore straniero che la nota del club di sabato scorso menzionava, ricordando che c’erano trattative a buon punto.

Ai saluti anche Rivers. Per l’ala piccola è arrivata un’offerta faraonica dal Giappone, che è pronto ad accettare. In partenza pure Ndour: la probabile destinazione è in Russia. Ferrero, invece, ha concluso la propria carriera e proseguirà quella di consulente finanziario. Chissà che non decida di farlo restando nella nostra città, magari con qualche ruolo che lo tenga vicino alla squadra…

Futuro

Purtroppo la stagione di Massinburg è stata terribile (come ha ricordato Della Valle a fine gara, la Germani ha giocato praticamente tutto l’anno senza un elemento che doveva essere una delle stelle, l’unico nuovo-vecchio acquisto). Partirà senza dubbio. Burnell giocherà all’Olimpia Milano e riformerà il binomio con Poeta. Su Mobio si sono accesi i riflettori di Udine, pronti a dare all’ala bresciana un minutaggio e una centralità maggiori. Da capire il futuro di Cournooh, che per il mercato di serie A2 è un pezzo pregiatissimo.

Posto che Brescia ha già messo le mani sugli italiani Veronesi e Wheatle, nelle ultime ore il club avrebbe fatto sondaggi per l’esterno nigeriano di Varese Iroegbu e per John Brown III (lungo biancoblù già tra aprile e maggio 2022).