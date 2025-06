Gara-3 è una «non partita», la Germani si arrende: addio scudetto

Brescia è stanca, imprecisa, massacrata a rimbalzo e da tre: lo scudetto va a Bologna. L’ultimo atto non rende giustizia a una stagione eccezionale

La delusione di Amedeo Della Valle, davanti a lui Chris Dowe - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Gara-3, la prima partita di una finale scudetto mai giocata in terra bresciana, non rende giustizia alla Germani che tutti abbiamo osservato quest’anno. Purtroppo è una «non partita», stravinta dalla Virtus Bologna, che è la nuova squadra campione d’Italia (vince lo scudetto numero 17 della propria storia). Finisce 96-74 per i bianconeri. Germani, sfuma il sogno scudetto: Bologna vince anche gara-3 La tegola Il sogno scudetto della Pallacanestro Brescia si è infranto ufficialmente ieri. Ma, uffi