Germani, ecco il primo colpo: in arrivo John Brown III

John Brown III è il primo nuovo arrivo per la Germani 2026-2027. L’ala centro americana (203 centimetri) aveva già vestito la maglia della Pallacanestro Brescia, nella primavera e fino ai play off del 2022.
Il profilo
Si tratta di un difensore di alto livello, ha 34 anni e – dopo aver giocato a Brescia – è stato protagonista in Eurolega tra Monaco (2022-2024) e Stella Rossa (2024-2025).
Nelle ultime stagioni si è diviso tra Australia e Porto Rico. Per averlo, la Germani è riuscita a vincere la concorrenza del ricco mercato giapponese.
Contemporaneamente, dopo quattro stagioni, la Pallacanestro Brescia saluta David Cournooh. L’esterno di Villafranca è pronto a difendere i colori della Libertas Livorno di serie A2.