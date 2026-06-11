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Germani, ecco il primo colpo: in arrivo John Brown III

L’ala centro americana aveva già vestito la maglia di Brescia nella primavera e fino ai play off del 2022. Trentaquattrenne, nelle ultime stagioni si è diviso tra Australia e Porto Rico
Daniele Ardenghi

Daniele Ardenghi

Giornalista

John Brown III in maglia Brescia nel 2022 - Foto New Reporter Checchi © www.giornaledibrescia.it
John Brown III in maglia Brescia nel 2022 - Foto New Reporter Checchi © www.giornaledibrescia.it

John Brown III è il primo nuovo arrivo per la Germani 2026-2027. L’ala centro americana (203 centimetri) aveva già vestito la maglia della Pallacanestro Brescia, nella primavera e fino ai play off del 2022.

Il profilo

Si tratta di un difensore di alto livello, ha 34 anni e – dopo aver giocato a Brescia – è stato protagonista in Eurolega tra Monaco (2022-2024) e Stella Rossa (2024-2025).

Nelle ultime stagioni si è diviso tra Australia e Porto Rico. Per averlo, la Germani è riuscita a vincere la concorrenza del ricco mercato giapponese.

Contemporaneamente, dopo quattro stagioni, la Pallacanestro Brescia saluta David Cournooh. L’esterno di Villafranca è pronto a difendere i colori della Libertas Livorno di serie A2.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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