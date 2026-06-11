Germani, ecco il primo colpo: in arrivo John Brown III

L’ala centro americana aveva già vestito la maglia di Brescia nella primavera e fino ai play off del 2022. Trentaquattrenne, nelle ultime stagioni si è diviso tra Australia e Porto Rico

Daniele Ardenghi Giornalista 11 giugno 2026 1 ' di lettura

John Brown III in maglia Brescia nel 2022 - Foto New Reporter Checchi © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti John Brown IIIGermani Pallacanestro BresciaBrescia Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...