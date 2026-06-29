Basket a Brescia, qual è il miglior modo per ripartire? Di’ la tua

Sono ore decisive per il futuro della pallacanestro a Brescia. Dopo che Mauro Ferrari ha ceduto il titolo sportivo all’imprenditore statunitense Paul Matiasic, in città è corsa contro il tempo per dare vita a un nuovo progetto, inevitabilmente da una categoria più bassa della serie A.
Nel pomeriggio, a Palazzo Loggia, la sindaca Laura Castelletti incontrerà i membri dell’ex consiglio d’amministrazione della Germani, a eccezione di Ferrari. Alle 19 sarà invece la volta dei potenziali nuovi partner di questo nuovo (e oggi ancora ipotetico) capitolo. I tempi sono strettissimi, perché l’iscrizione va depositata entro il 7 luglio.
Nel corso della conferenza stampa di sabato, lo stesso Ferrari messo sul piatto un titolo di A2 (scenario che però, con il passare delle ore, appare sempre più complesso) o un titolo di serie B Nazionale. Un punto di ripartenza, a detta dell’imprenditore, che non pretende di essere parte attiva del progetto, se non per l’operatività nell’acquisizione.
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