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Basket a Brescia, qual è il miglior modo per ripartire? Di’ la tua

Sono ore caldissime per il futuro della pallacanestro in città, dopo la cessione del titolo sportivo a Matiasic: quale scenario ti auguri possa verificarsi?
Tifosi al PalaLeonessa - Foto New Reporter Checchi © www.giornaledibrescia.it
Tifosi al PalaLeonessa - Foto New Reporter Checchi © www.giornaledibrescia.it

Sono ore decisive per il futuro della pallacanestro a Brescia. Dopo che Mauro Ferrari ha ceduto il titolo sportivo all’imprenditore statunitense Paul Matiasic, in città è corsa contro il tempo per dare vita a un nuovo progetto, inevitabilmente da una categoria più bassa della serie A.

Nel pomeriggio, a Palazzo Loggia, la sindaca Laura Castelletti incontrerà i membri dell’ex consiglio d’amministrazione della Germani, a eccezione di Ferrari. Alle 19 sarà invece la volta dei potenziali nuovi partner di questo nuovo (e oggi ancora ipotetico) capitolo. I tempi sono strettissimi, perché l’iscrizione va depositata entro il 7 luglio.

Nel corso della conferenza stampa di sabato, lo stesso Ferrari messo sul piatto un titolo di A2 (scenario che però, con il passare delle ore, appare sempre più complesso) o un titolo di serie B Nazionale. Un punto di ripartenza, a detta dell’imprenditore, che non pretende di essere parte attiva del progetto, se non per l’operatività nell’acquisizione. 

E voi quale futuro vi augurate per il basket a Brescia? Fatecelo sapere qui sotto.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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