Federbasket: ok al trasferimento della Pallacanestro Brescia a Roma

Mentre la nuova Leonessa Brescia è pronta a ufficializzare definitivamente Marco Calvani come capo allenatore della squadra che giocherà in serie B Nazionale, ha avuto luogo a Roma il Consiglio della Federbasket.
Tra i punti trattati che possono interessare la piazza bresciana, in realtà ormai per ciò che riguarda il passato, c’è l’ok della Fip per il passaggio della Pallacanestro Brescia (ceduta da Ferrari a Matiasic) a Roma. Contestualmente, arriva – per morosità – la radiazione della Trapani Shark.
Dal sito della Fip
Capitolo «Ammissioni Campionato Serie A 2026-2027».
Ad esito dei controlli effettuati dalla Commissione Indipendente e dalla Lba, tutte le società aventi diritto a partecipare al Campionato di Serie A sono state ammesse alla massima competizione per l’anno sportivo 2026/2027. Contestualmente, si è concluso con esito positivo l’iter per i trasferimenti di sede a Roma richiesto dalle società Pallacanestro Brescia e Guerino Vanoli Basket Srl.
Capitolo revoca «Affiliazione Società Trapani Shark».
Il Consiglio federale ha deliberato, come previsto dal Regolamento Organico Fip, la revoca dell’affiliazione per la Società Trapani Shark per non aver sanato, entro il termine dell’anno sportivo 2025-2026, lo stato di morosità dichiarato a seguito dei provvedimenti assunti dalla Commissione Vertenze Arbitrali.