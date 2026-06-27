Caso Germani, parla Ferrari: segui la diretta della conferenza stampa

Carabinieri (tre auto), bodyguard, decine di tifosi fuori dalla sede di San Zeno della Pallacanestro Brescia, al momento della conferenza stampa indetta da Mauro Ferrari dopo la cessione del club a Paul Matiasic, il quale ha trasferito tutto a Roma.
Da parte degli Irriducibili cori e qualche cartellone. In sede è come se nulla fosse accaduto, o quasi, con il merchandising esposto. Per la società, «in borghese», ossia non con abiti griffati Pallacanestro Brescia, il dirigente Marco Patuelli e il responsabile della comunicazione Alessio Sigalini. Sul banner dietro al tavolo al quale si è sempre seduto chi parlava in conferenza stampa campeggia la scritta Fap Investments, una delle società di Ferrari, che ha recentemente sponsorizzato le giovanili biancoblù.
Qui la diretta della conferenza stampa.