Derby Orzinuovi-A2A Leonessa Brescia, sfida scintillante tra «cugine»

È tempo di Orzinuovi-A2A Leonessa Brescia. Domenica, alle 18, al PalaBertocchi va in scena il primo derby bresciano della stagione (Lumezzane è l’altra squadra della nostra terra del girone A di serie B Nazionale) e il primo derby della storia tra queste due squadre. Si tratta pure di una sfida d’alta quota. Brescia è prima – insieme a Ferrara e alla stessa Lumezzane – a quota 10 punti, Orzinuovi insegue a 8, con Piacenza e Treviglio.
Per la Leonessa di coach Marco Calvani oggi è la partita del riscatto dopo la batosta del PalaLeonessa di domenica scorsa, contro Piazza Armerina. Il coach, che ha allenato a Orzi con eccellenti risultati nella stagione 2022-2023, ha chiesto ai suoi ragazzi una reazione sia dal punto di vista dell’agonismo sia per quanto concerne alcuni aspetti tecnici.
L’A2A, nelle ultime gare, ha dovuto fare a meno dell’esterno Luca Vencato, che tra l’altro ha a sua volta giocato nella Bassa, per metà stagione, nel 2024. Lo staff sta facendo il possibile per recuperarlo in vista del match di oggi.
L’incontro del PalaBertocchi (sarà sold-out, sono attesi tantissimi bresciani) è uno snodo significativo in questa prima fase di campionato. E apre un piccolo ciclo di partite ravvicinate. Mercoledì, infatti, è in programma il turno infrasettimanale. Brescia incontra San Vendemiano al PalaLeonessa. La Logiman sarà invece in trasferta contro la Sangiorgese.
Nella Bassa
Orzinuovi sarà priva del playmaker Roko Rogic, che ha fin qui giocato solo dieci minuti nella vittoriosa trasferta di Gravellona contro Omegna, alla seconda giornata di regular season. Il croato, che è il comunitario della Logiman, ha problemi di natura muscolare che si trascinano dalla pre-season. In cabina di regia coach Giovanni Bassi sta alternando Tommaso Minoli e Davide Zilli, che in realtà è un’ala grande, ma che si sta disimpegnando molto bene anche da play. Orzinuovi è reduce dal ko a Piacenza, arrivato però dopo una striscia di quattro vittorie consecutive. L’esperienza in Supercoppa è stata invece amara: eliminazione in semifinale per mano di Livorno.
La squadra della Bassa propone una pallacanestro molto dinamica, aggressiva e che – in questo periodo – deve basarsi sulla duttilità dei giocatori, in grado di disimpegnarsi in più ruoli. Alberto Cacace può essere guardia, ala piccola e ala grande. Tommaso Oxilia è un centro atipico, in grado anche di colpire dalla media. Francesco Bedetti, in uscita dalla panchina, ha il fisico della guardia, ma si muove bene da ala piccola e ala grande. Il miglio realizzatore (16.8 punti a gara) è invece Fabrizio Piccone, classico play-guardia pericoloso dall’arco, in grado di penetrare e di segnare in striscia. Temibile anche il tiratore Niccolò Venturoli, in uscita dalla panchina.
Orzi affronta il derby con serenità e con relativa pressione, anche se – come si diceva – si tratta di un match di alta quota.
Bresciani
La Leonessa deve dare una risposta dopo l’ultima gara. A differenza di Orzi, la squadra di Calvani è meno dinamica, ragiona di più, corre meno. Ultimamente sta inoltre facendo più fatica a fare canestro. In una gara comunque molto importante, l’A2A dovrà trovare anche un po’ di leggerezza e fiducia, per colpire come sa.
Le formazioni
Orzinuovi: Minoli, Bedetti, Oxilia, Zilli, Cacace, Piccone, Stefani, Dellosto, Lucherini, Venturoli. All.: Bassi.
Brescia: Sabatini, Klanjscek, Nikolic, Da Ros, Lombardi, Vencato, Bazan, Burns, Bedin, Frosini, Cabodevilla.All.: Calvani