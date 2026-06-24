Matiasic lascia Trieste: ora punta su Brescia che rischia di scomparire

Si addensano ancor di più con il passare delle ore le nubi sul futuro della Pallacanestro Brescia. Secondo quanto riportato dal sito della Tgr della Rai Fvg, il presidente della Pallacanestro Trieste Matiasic si è dimesso.
L'avvocato avrebbe venduto le sue quote a un fondo americano ed è pronto all'operazione Brescia con trasferimento a Roma. Rai Fvg precisa che il club biancorosso rimarrà di proprietà del gruppo Cotogna, da cui Matiasic (azionista di maggioranza) è uscito. L'avvocato californiano avrebbe venduto le sue quote a un fondo americano, che ora assieme ai vecchi soci detiene il 99% della società biancorossa.
La società sportiva nelle prossime ore dovrebbe completare la richiesta di ammissione al prossimo campionato di A nonostante il problema del Palasport, dopo le polemiche con il Comune di Trieste.
Mauro Ferrari
Ai collaboratori più stretti l’attuale amministratore delegato della Pallacanestro Brescia Mauro Ferrari avrebbe confidato che l’operazione è giunta a un momento decisivo ma non ci sarebbe ancora la firma.