Giornale di Brescia
Abbonati
Basket
Sport
Ultim'oraBasket

Matiasic lascia Trieste: ora punta su Brescia che rischia di scomparire

L'avvocato californiano si è dimesso dalla carica di presidente e avrebbe anche ceduto le sue quote a un fondo americano. Sarebbe pronto a chiudere l’operazione per portare la squadra a Roma
Gianluca Magro

Gianluca Magro

Caposervizio

Paul Matiasic - Foto Lega Basket Serie A
Paul Matiasic - Foto Lega Basket Serie A

Si addensano ancor di più con il passare delle ore le nubi sul futuro della Pallacanestro Brescia. Secondo quanto riportato dal sito della Tgr della Rai Fvg, il presidente della Pallacanestro Trieste Matiasic si è dimesso.

L'avvocato avrebbe venduto le sue quote a un fondo americano ed è pronto all'operazione Brescia con trasferimento a Roma. Rai Fvg precisa che il club biancorosso rimarrà di proprietà del gruppo Cotogna, da cui Matiasic (azionista di maggioranza) è uscito. L'avvocato californiano avrebbe venduto le sue quote a un fondo americano, che ora assieme ai vecchi soci detiene il 99% della società biancorossa.

La società sportiva nelle prossime ore dovrebbe completare la richiesta di ammissione al prossimo campionato di A nonostante il problema del Palasport, dopo le polemiche con il Comune di Trieste.

Mauro Ferrari

Ai collaboratori più stretti l’attuale amministratore delegato della Pallacanestro Brescia Mauro Ferrari avrebbe confidato che l’operazione è giunta a un momento decisivo ma non ci sarebbe ancora la firma.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Caso MatiasicGermani Pallacanestro BresciaPaul Matiasic
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...