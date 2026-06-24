Matiasic lascia Trieste: ora punta su Brescia che rischia di scomparire

L'avvocato californiano si è dimesso dalla carica di presidente e avrebbe anche ceduto le sue quote a un fondo americano. Sarebbe pronto a chiudere l’operazione per portare la squadra a Roma

Gianluca Magro Caposervizio 24 giugno 2026 1 ' di lettura

Paul Matiasic - Foto Lega Basket Serie A Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Caso MatiasicGermani Pallacanestro BresciaPaul Matiasic Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...