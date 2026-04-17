Basket B Interregionale: Iseo e Gardone, l’impresa per evitare i playout

Evitare di passare dai play out ora sarà complicato, soprattutto per i valtrumplini, ma nelle ultime due giornate di Serie B Interregionale tutto può ancora succedere per Iseo e Gardone. In campo sabato, alle 20.30 i sebini se la vedranno in casa con Romano, ormai ammessa alla fase playoff, mentre alle 21 Gardone attende al PalaItis la capolista Ozzano.

Classifica e risultati

Ora come ora la classifica vede salvi senza patemi Padova e Montebelluna: la prima a quattro lunghezze dai sebini, la seconda a pari punti con i ragazzi di Perucchetti, che potrebbero quindi ancora evitare il fastidio playout. Più complessa la situazione dei ragazzi di Sguaizer, che reduci ormai da cinque sconfitte consecutive si trovano tredicesimi a 16 punti.

Per evitare di lottare per mantenere la categoria i valtrumplini dovranno necessariamente vincere entrambe le prossime sfide e sperare in inciampi delle compagini che li precedono, contando su una classifica avulsa che consentirebbe loro di aggirare i playout.

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Per entrambe si tratterà quindi di un weekend determinante, e giocato contro due squadre già certe della fase playoff: se per Ozzano di fatto non c’è più nulla in palio (chiuderanno matematicamente la regular season come prima classificata), Romano cercherà la vittoria per garantirsi un migliore piazzamento negli incroci della post season.

All’andata era stata sconfitta per entrambe le bresciane alla prima gara del 2026: Romano si era imposta 70-64 in casa sui sebini, mentre era stato un 105-53 il risultato raccolto in trasferta dai biancoblù. Ora servirà dare il tutto per tutto.

Serie C

In serie C, invece, ecco i primi verdetti della post season: Ospitaletto vola in semifinale dei play-off domando in due gare Gussago e affronterà la vincente tra Casalasco e Viadana, mentre la Nbb dovrà combattere in gara-3 contro Gorgonzola sabato alle 20.45 in casa. Verola si salva in gara-2 contro Pisogne e mantiene così salda la categoria: ora per i sebini sarà passaggio al secondo turno di play-out contro Gorle.