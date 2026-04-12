Basket, B Interregionale: Gardonese ko e ormai condannata ai play out

Gardonese, che débacle. I biancoblù si sfaldano in casa della Virtus Padova nella terzultima giornata di serie B Interregionale, consegnandosi di fatto alla fase play out per cercare di mantenere la categoria. In terra veneta i ragazzi di Sguaizer vengono fermati 84-54 in una gara dominata a senso unico dai padroni di casa: a referto vanno in doppia cifra solo il tandem Cravedi-Giannozzi (13 a testa) e Acuña (10), in una serata che non sorride però mai davvero a nessuno.

La cronaca

Gardone parte in ritardo sin dalle primissime battute: Scancelli apre dall’arco, Cravedi ribatte, Biancotto rimette avanti il muso dei locali e, di fatto, Gardone non riesce più a riacciuffare il bandolo della matassa. Il gap si fa subito determinante (19-6 ai 5’) e il primo quarto si chiude sul 25-13.

I valtrumplini faticano anche nel secondo periodo (40-24 sulla sirena di metà), ma è nel terzo che la gara si chiude definitivamente con un parziale secco di 24-8 che vede a segno solo Cravedi, Lui, Giannozzi e Tonut dalla lunetta. L’ultimo giro di boa serve solo alle statistiche, che anche stavolta non sorridono però alla truppa di Sguaizer: 40% dalla lunetta (contro l’88% dei locali) e 39% da due punti (contro il 60% dei veneti).

Il tabellino

Virtus Padova-Gardonese 84-54

Banca Annia Virtus Padova: Fasolo 10, Moretti 2, Biancotto 12, Trentini 12, Bellarosa 5, Giovacchini 6, Bianconi 19, Pilone 2, Rigon 4, Scancelli 12, Bedin, De Marchi ne. Allenatore: De Nicolao.

Pall. Gardonese: Franchi, Acuña 10, Cravedi 13, Santi, Tonut 8, Lui 7, Amo 2, Giannozzi 13, Mascadri ne, Sambrici, Paci 1. Allenatore: Sguaizer.

Arbitri: Bragagnolo e Favaro.

Parziali: 25-13, 40-24, 64-32.