Basket, B Interregionale: Iseo si rilancia nella lotta salvezza

Dopo cinque passaggi a vuoto consecutivi, Iseo torna a sorridere e muove finalmente la classifica nella corsa salvezza. I sebini superano Carrè per 80-71 al termine di una gara lunga, intensa e rimasta in equilibrio fino agli ultimi dieci minuti.

Decisiva la prova corale dei gialloblù, con ben sei uomini in doppia cifra. Bedini guida l’attacco con 16 punti, seguito da capitan Gentili e da un ottimo Reghenzi, entrambi a quota 13. In doppia cifra anche Dal Pos e Procacci (11 a testa) e Veronesi, che chiude con 10 punti. A Carrè non bastano i 16 punti di Rigon e i 14 di Chemello.

Il match

La sfida resta infatti apertissima per tre quarti, con Iseo avanti di misura sul 59-58 al 30’. Nell’ultimo periodo, però, i sebini alzano il livello, restano lucidi nei momenti chiave e piazzano l’allungo decisivo. Una vittoria pesante, che rilancia Iseo e tiene viva la speranza di raggiungere l’obiettivo salvezza senza dover passare dai play out.

Il tabellino

Carrè-Iseo 71-80

Pizeta Express Carrè: Dalle Carbonare, Munari ne, Fongaro 11, Pegoraro ne, Schiavon 1, Bombardieri 9, Montanari, Buia 11, Rigon 16, Chemello 14, Chiapparini ne, Borsetto 9.

Coram Iseo: Veronesi 10, Dal Pos 11, Procacci 11, Gentili 13, Franzelli, Bedini 16, Milovanovic 6, Reghenzi 13, Fantino, Zugni ne. All.: Perucchetti.

Note: parziali 18-16, 44-42, 58-59.