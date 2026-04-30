Basket B Interregionale: Iseo resta in B2, Gardone ai play out
I valtrumplini contro Derthona sabato alle 20 per gara-1, mentre gara-2 è in programma al PalaItis lunedì 11 maggio alle 20.30
Alessia Tagliabue
Coach Sguaizer della Gardonese - © www.giornaledibrescia.it
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