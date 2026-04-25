Basket B Interregionale, Iseo sbanca il PalaBigi: è speranza salvezza

Iseo sbanca il PalaBigi di Reggio Emilia e tiene vive le speranze salvezza senza dover passare dai play out. I sebini superano Re Basket 65-62 trascinati da un super Milos Milovanovic, autore di 21 punti e da capitan Gentili che ne realizza 16. In doppia cifra anche Dal Pos che chiude a 12. Non bastano invece agli emiliani i 25 punti di Costoli e i 21 di Mazza. Per il futuro dei sebini servirà aspettare domani i risultati di Trieste e Montebelluna impegnate rispettivamente nelle trasferte con la Virtus Padova e con i mantovani degli Stings.

La partita

Primo quarto equilibrato e a basso punteggio, con entrambe le squadre in difficoltà nel trovare il guizzo capace di indirizzare l’inerzia della gara. L’unico tentativo di allungo porta la firma di Reggio Emilia che, sull’11-11, grazie ai canestri di Mazza e Nikoci, tocca le 4 lunghezze di vantaggio. A chiudere la prima frazione è Milovanovic dalla lunetta, per il 15-12 alla prima sirena. In avvio di secondo quarto è Costoli a colpire, spingendo gli emiliani sul +5, ma Iseo reagisce trovando finalmente ritmo offensivo; il break di 9-0, aperto da Milovanovic e chiuso dalla tripla di capitan Gentili, vale il primo vantaggio sebino sul 21-17. Reggio Emilia però non si scompone e torna subito a contatto, ristabilendo la parità a metà periodo. La gara resta in perfetto equilibrio, giocata punto a punto.

Nel finale di frazione è ancora Milovanovic a lasciare il segno con tre punti che portano i lacustri sul 29-25 all’intervallo. Gara che continua a viaggiare sui binari dell’equilibrio anche nel secondo tempo. Ci pensano Gentili e Dal Pos a caricarsi il perso dell’attacco gialloblù sulle spalle e trascinare Coram sul +7 (43-50). Nel momento decisivo Reggio Emilia prova a rovinare i piani dei sebini tentando fino all’ultimo di riacciuffare la gara trascinata da Mazza. I padroni di casa si portano a un punto di distanza a un minuto dal termine e agguantano il pari negli ultimi secondi con la tripla di Mazza che vale il 62-62. È ancora – tanto per cambiare – super Milos Milovanovic a chiudere definitivamente i giochi con i tre punti che permettono a Iseo di restare agganciati al treno salvezza.

Il tabellino

Re Basket 2000 Reggio Emilia 62

Iseo 65

RE BASKET 2000 REGGIO EMILIA Costoli 25, Obayagbona 4, Barani, Yadde ne, Conti ne, Mazza 21, Modena 4, Piccinini, Caiti ne, Maramotti 2, Codeluppi ne, Nikoci 6. All.: Baroni

CORAM ISEO Veronesi 5, Dal Pos 12, Procacci 2, Gentili 16, Bedini 2, Sterzi ne, Milovanovic 21, Reghenzi 4, Fantino 3, Zugni ne. All.: Perucchetti

Note: parziali 15-12, 25-29, 43-50