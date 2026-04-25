Gardone chiude la regular season con la settima sconfitta consecutiva

Finisce con un’altra sconfitta, la settima consecutiva, la regular season della Pallacanestro Gardonese: già certi dell’inevitabile passaggio dai playout, contro Romano i biancoblù cadono 93-90 dopo un tempo supplementare in casa, e dovranno ora prepararsi per una post season nella quale non sarà concesso sbagliare.

A referto ruggisce uno statuario Emanuele Cravedi, che con 32 punti si scrive a referto come assoluto mattatore del match: seguono Lui (17) e Giannozzi (15). Se per i valtrumplini la gara non offriva nessuna posta in palio, gli orobici guadagnano invece due punti preziosi in chiave playoff, strappati in una gara giocata sempre sul punto a punto. I parziali sono infatti specchio di una partita equilibrata per 40’: 24-24 ai 10’, 38-41 a metà, 62-63 a fine terzo quarto e poi 81-81 sulla sirena conclusiva. All’over time, però, prevale la squadra con decisamente più da guadagnare: Romano si impone 12-9 grazie ad un super Carrara e conquista la sfida.

Il tabellino

Gardonese 90

Romano 93 d1ts.

Pall. Gardonese: Franchi, Acuña 8, Cravedi 32, Santi 8, Tonut ne, Lui 17, Amo 6, Giannozzi 15, Mascadri, Mobilio ne, Sambrici 4, Paci ne. Allenatore: Sguaizer.

9Care Romano Basket: Trassini 3, Tomasini ne, Ferri 7, Turel 22, Mora 1, Imeri, Guerci 13, Mondinelli ne, Chuckwuebka 4, Milesi 8, Carrara 24, Solimeno 11. Allenatore: Fumagalli.

Arbitri: Tramontini e Pedini.

Parziali: 24-24, 38-41, 62-63, 81-81.