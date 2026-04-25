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Gardone chiude la regular season con la settima sconfitta consecutiva

Alessia Tagliabue
Per la Pallacanestro Gardonese si prospetta una post season nella quale non sarà consentito alcun errore
Emanuele Cravedi, 32 punti
Emanuele Cravedi, 32 punti
AA

Finisce con un’altra sconfitta, la settima consecutiva, la regular season della Pallacanestro Gardonese: già certi dell’inevitabile passaggio dai playout, contro Romano i biancoblù cadono 93-90 dopo un tempo supplementare in casa, e dovranno ora prepararsi per una post season nella quale non sarà concesso sbagliare.

A referto ruggisce uno statuario Emanuele Cravedi, che con 32 punti si scrive a referto come assoluto mattatore del match: seguono Lui (17) e Giannozzi (15). Se per i valtrumplini la gara non offriva nessuna posta in palio, gli orobici guadagnano invece due punti preziosi in chiave playoff, strappati in una gara giocata sempre sul punto a punto. I parziali sono infatti specchio di una partita equilibrata per 40’: 24-24 ai 10’, 38-41 a metà, 62-63 a fine terzo quarto e poi 81-81 sulla sirena conclusiva. All’over time, però, prevale la squadra con decisamente più da guadagnare: Romano si impone 12-9 grazie ad un super Carrara e conquista la sfida.

Il tabellino

Gardonese 90
Romano 93 d1ts.

Pall. Gardonese: Franchi, Acuña 8, Cravedi 32, Santi 8, Tonut ne, Lui 17, Amo 6, Giannozzi 15, Mascadri, Mobilio ne, Sambrici 4, Paci ne. Allenatore: Sguaizer.

9Care Romano Basket: Trassini 3, Tomasini ne, Ferri 7, Turel 22, Mora 1, Imeri, Guerci 13, Mondinelli ne, Chuckwuebka 4, Milesi 8, Carrara 24, Solimeno 11. Allenatore: Fumagalli.

Arbitri: Tramontini e Pedini.

Parziali: 24-24, 38-41, 62-63, 81-81.

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