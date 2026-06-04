Basket: addio sogni promozione per la Padernese, ko in gara-2

Non riesce la rimonta alla Padernese. I franciacortini cadono anche in gara 2 contro Quistello, che conquista così il pass per il prossimo campionato di Divisione Regionale 1. Dopo la sconfitta di misura in terra mantovana, anche al Palasport di Paderno Franciacorta passa il Pq Basket, vittorioso 78-68.
Il match
Iacovelli e compagni partono con il piede giusto e in un amen volano sul 9-0, ma i mantovani reagiscono immediatamente con un controparziale che vale prima la parità e poi il sorpasso al termine dei primi dieci minuti. Nel secondo quarto Quistello alza ulteriormente il ritmo, tocca il +9 e prova a scappare, prima della tripla di Fosser che manda le squadre all’intervallo sul 28-34.
La ripresa
Al rientro dagli spogliatoi la Padernese tenta di ricucire, arrivando fino al -2, ma subisce un pesante break di 11-0 che sembra indirizzare definitivamente la sfida verso gli ospiti. La formazione franciacortina però non alza bandiera bianca e trascinata da tre triple consecutive di Tedoldi, piazza un clamoroso parziale di 16-0 che le permette addirittura di rimettere il naso avanti.
A ristabilire l’equilibrio ci pensa poi la tripla di Maxi Moreno, che chiude il terzo periodo in perfetta parità. Negli ultimi dieci minuti, però, emerge tutta la solidità di Quistello. I mantovani tornano a comandare il match, allungano fino al +8 a due minuti dalla sirena e amministrano il vantaggio nel finale, chiudendo sul 78-68 e festeggiando così la promozione in Divisione Regionale 1.