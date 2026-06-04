Basket: addio sogni promozione per la Padernese, ko in gara-2

Il match

Iacovelli e compagni partono con il piede giusto e in un amen volano sul 9-0, ma i mantovani reagiscono immediatamente con un controparziale che vale prima la parità e poi il sorpasso al termine dei primi dieci minuti. Nel secondo quarto Quistello alza ulteriormente il ritmo, tocca il +9 e prova a scappare, prima della tripla di Fosser che manda le squadre all’intervallo sul 28-34.