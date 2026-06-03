Divisione regionale 2: Padernese ko in gara 1, stasera serve l'impresa

Gara 1 della finale play off di Divisione Regionale 2 sorride a Quistello. I mantovani, davanti al proprio pubblico, superano la Padernese per 70-68 al termine di una sfida equilibrata, intensa e combattuta dall'inizio alla fine. Agli ospiti non bastano i 16 punti di Iacovelli, i 12 di Galimberti e i 10 di Bosio. Ora la serie si trasferisce al Palasport di Paderno Franciacorta, dove stasera alle 21 andrà in scena gara 2.

Per la formazione guidata da coach Dusi sarà una sfida da dentro o fuori , servirà una vittoria per pareggiare i conti e rinviare ogni verdetto alla decisiva gara 3.

Il match

L'avvio è favorevole alla Padernese, che chiude il primo quarto avanti sul 19-22. I padroni di casa, però, restano a contatto e riescono a impattare sul 36-36 all'intervallo lungo. La svolta arriva al rientro dagli spogliatoi. Quistello alza l'intensità e piazza il parziale che si rivelerà determinante, un 18-10 che vale il 54-46 a dieci minuti dalla sirena finale.

Nell'ultimo quarto la Padernese tenta la rimonta con grande determinazione, rosicchia punti possesso dopo possesso e arriva fino al -2, senza però riuscire a completare l'aggancio. Finisce 70-68 per Quistello, che si porta sull'1-0 nella serie. Stasera in campo per una gara 2 che potrebbe decidere il destino della stagione.