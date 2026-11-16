Così «Piace» l’A2A Leonessa Brescia: è la vittoria della svolta

Le partite di campionato valgono sempre due punti, ma alcune hanno un peso specifico ben superiore. Potrebbe rientrare in questa categoria quella vinta da Brescia a Piacenza per momento, modalità e circostanze.
Segnale
La rimonta orchestrata nel secondo tempo, infatti, assomiglia molto alla svolta che i biancoblù stavano cercando in un avvio di campionato più complesso del previsto. Chiaramente una svolta per essere considerata tale deve aver un seguito e l’effetto dovrà essere misurato nelle prossime gare per verificare che ci sia stato davvero il cambio di passo o di rotta necessario. Ci sarà il tempo per farlo a partire dalla trasferta di domenica prossima a Reggio Calabria.
Intanto, però, la squadra timonata da coach Calvani ha mostrato i primi veri 20 minuti da candidata assoluta al primo posto del girone. E lo ha fatto in un momento non banale visto che la gara con l’Assigeco non solo rappresentava uno scontro diretto per l’attuale secondo posto alle spalle di Lumezzane, ma anche un viatico fondamentale in chiave primo mini-obiettivo stagionale: la qualificazione alle Final Four di Coppa Italia.
All’inferno e ritorno
Nei primi 20 minuti della gara al PalaBanca la Leonessa ha guardato da vicino il baratro scivolando fino al -18 all’interno di un primo tempo da record negativo con 28 punti concessi nel primo quarto e addirittura 52 alla pausa lunga. Ma poi qualcosa è cambiato negli occhi dei giocatori, nel linguaggio del corpo di tutta squadra che, nonostante le assenze di Klanjscek, Nikolic e Burns, è riuscita ad imporre il proprio gioco.
Ed è proprio qui la chiave perché i biancoblù hanno cercato a lungo in questi 3 mesi il modo di far valere la propria superiorità in termini di fisicità, talento e profondità, ma fino ad ora ci erano riusciti solamente a sprazzi.
A Piacenza, invece, nella ripresa si è palesato tutto all’unisono e non si è trattato solo di una risposta di nervi alla situazione, ma anche di una reazione tecnico-tattica. L’impressione è che la squadra abbia preso coscienza di sé stessa, della propria forza e soprattutto di cosa serve per puntare dritta al primo posto nel girone A di serie B Nazionale. Roboante il parziale del secondo tempo (51-29) in cui Brescia è diventata padrona assoluta di entrambe le metà campo.
Fondamentale, tra l’altro, per il percorso di crescita che la squadra abbia anche toccato con mano per la prima volta in stagione una rimonta andata a buon fine dopo essere andata sotto pesantemente soffrendo oltremodo il gioco avversario.
Uomini
A suonare la carica per primo è stato Alberto Bedin e non è un caso visto che si tratta dell’unico giocatore esperto della categoria. Ha dato una bella mano il carisma e la qualità nelle letture dell’ultimo arrivato Tavernelli che ha già dimostrato di poter operare da facilitatore di lusso della manovra bresciana.
Il resto poi ce lo hanno messo i due protagonisti più attesi Lombardi e Da Ros, quasi irriconoscibili e spaesati nel primo tempo, poi dominatori assoluti della ripresa. A sorpresa si è ritrovato anche Mattia Santinon, uno dei giocatori più in difficoltà in questo avvio di campionato. I suoi 11 punti quasi consecutivi nell’ultimo periodo hanno rappresentato un urlo liberatorio per il giocatore e anche per la squadra.
Preziosa
Chiaramente una vittoria seppur importante e in rimonta da -18 non risolve tutti i problemi, ma intanto permette ai biancoblù di proseguire l’inseguimento alla vetta ancora occupata da Lumezzane che ha messo l’ottavo sigillo consecutivo sull’ostico parquet di Piazza Armerina.
Resta a ruota anche Orzinuovi che si è imposta su San Vendemiano ed occupa il terzo gradino del podio per una parte alta della classifica che continua a parlare fortemente bresciano.
Tornando alla A2A Leonessa Brescia, con Burns al rientro in gruppo e un Tavernelli maggiormente integrato la squadra di coach Marco Calvani, potrà verificare se all’incrocio di Piacenza ha imboccato la strada giusta ed ora è pronta a non voltarsi più indietro sulla via che porta alla promozione.