A2A Leonessa Brescia, grande rimonta e vittoria a Piacenza

L’A2A Leonessa Brescia batte Piacenza in trasferta 92-81 nel big match tra seconde e si prende il ruolo di inseguitrice principale della capolista Lumezzane. Al PalaBanca è gara dai due volti. Brescia subisce nel primo tempo, si desta nel terzo quarto e gira la partita nell’ultimo segmento di gara. L’uomo che gira il match è Santinon, che chiuderà con 11 punti, tutti negli ultimi 10 minuti. In doppia cifra Da Ros con 19, Lombardi (18), Bedin (14) e Sabatini (12). Domenica prossima la squadra di Calvani sarà impegnata in trasferta a Reggio Calabria.
Il match
Brescia inizia molto male in match. Poco attenta in difesa, viene bucata costantemente da Pirani e Toniato. Tavernelli fa il proprio esordio in maglia Leinessa. Al 10’ è 28-15 Assigeco. Non va meglio il secondo quarto, nel corso del quale l’A2A cerca di aggrapparsi a Tavernelli e alla grinta di Bedin. Piacenza fa sempre canestro, e al 20’ è avanti 52-41.
Lombardi e Da Ros provano a guidare Brescia alla riscossa. La squadra di Calvani si porta fino al -2. Ma, nel finale di terzo quarto, due liberi di Poggi e una tripla di Fragonara gelano la Leonessa. Al 30’ è 64-58 Piacenza.
L’eroe della rimonta è Santinon, autore di 11 punti nell’ultimo quarto. Le sue tre triple cambiano l’inerzia di una partita che Brescia aveva comunque iniziato a raddrizzare già dopo la pausa lunga. Con lui, molto incisivo anche il lungo Alberto Bedin.