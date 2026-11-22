L’A2A Leonessa Brescia che gioca oggi a Reggio Calabria contro la Viola, per la decima giornata del campionato di serie B Nazionale, è una squadra ancora diversa. Perché ritrova Christian Burns, assente dalla sconfitta con Piazza Armerina (è rimasto fuori tre gare, un ko e poi due vittorie) e può contare su un Riccardo Tavernelli più integrato, dopo il comunque buon esordio di domenica scorsa a Piacenza.
I biancoblù, fin qui, hanno avuto diverse anime. Praticamente mai sono stati al completo. Poi, in questo mese, sono arrivati gli infortuni seri di due uomini del quintetto, Maks Klanjscek (che comunque, ieri, era sull’aereo diretto in Calabria con il resto dei compagni) e Lazar Nikolic. Insomma, coach Marco Calvani ha dovuto ripensare la Leonessa, anche alla luce dell’innesto di Tavernelli, altro elemento di categoria superiore che promette (e, in parte, ha già mantenuto, nella propria prima uscita) di dare ordine, velocità, intelligenza ed esperienza in cabina di regia. Non poco, per un gruppo che sta cercando sempre di più la propria identità e la propria anima.
Al PalaCalafiore si gioca oggi alle 17. Brescia è seconda, con 14 punti. La Viola ne ha invece totalizzati 8, tutti in trasferta. In casa, infatti, la squadra calabrese non ha mai vinto. Un fatto che non deve rassicurare l’A2A, che a sua volta è consapevole che – ogni settimana – gli avversari giocano liberi e sciolti, con la voglia di battere una corazzata.
La via
A Piacenza, Brescia ha sperimentato forse per la prima volta la possibilità di riscoprirsi squadra «operaia». Lo ha fatto con le ottime prestazioni del giovane playmaker Mattia Santinon e del centro Alberto Bedin, che non sono stelle del roster, ma si sono «sporcati le mani» e hanno fatto legna, idealmente lanciando gli assoli di big come Matteo Da Ros ed Eric Lombardi, che alla fine sono risultati i top scorer dell’A2A. Il secondo tempo del PalaBanca, più in generale, come si è già detto dovrebbe rappresentare la via per il prossimo futuro. Non solo per la fluidità messa in mostra nella metà campo offensiva, ma anche per l’aggressività che la Leonessa ha fatto vedere in difesa.
Il tutto, se non ci saranno imprevisti, con un Burns in più. Il capitano è molto atteso. In questo inizio di stagione ha faticato a livello di performance. Ma è uno dei perni di un reparto lunghi che, oltre ai già citati Da Ros e Lombardi, adesso forse può contare davvero su un elemento di categoria come Bedin, l’unico – insieme all’ala piccola Adriano Bazan – a conoscere bene la serie B Nazionale.
Le sconfitte con Piazza Armerina e Orzinuovi avevano arrestato «l’imperfetta marcia trionfale» dei biancoblù, che avevano vinto le prime cinque partite di campionato senza mai convincere del tutto. E che poi, dopo le due cadute, si sono rialzati prima battendo San Vendemiano e poi, appunto, Piacenza. Nella non semplice trasferta di oggi c’è l’occasione per capire a che punto è questa «nuova Brescia». Mentre la capolista Lumezzane resta nel mirino. Perché la Leonessa rivuole la vetta, il prima possibile.
Le formazioni
Reggio Calabria: Love, Marini, Markovic, Taflaj, Clark, Donadoni, Romeo, Cavellini, Toure, Diouf. All.: Carrea.
Brescia: Sabatini, Vencato, Bazan, Da Ros, Lombardi, Santinon, Tavernelli, Burns, Bedin, Frosini, Cabodeville. All.: Calvani.