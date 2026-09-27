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A2A Leonessa Brescia, la prima è una festa: 84-73 a Vicenza

Trecento tifosi biancoblù in trasferta colorano un successo «storico»: gara indirizzata a metà primo quarto con un break di 16-0
Daniele Ardenghi

Daniele Ardenghi

Giornalista

Vicenza-A2A Leonessa Brescia, gli scatti del match
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Vicenza-A2A Leonessa Brescia, gli scatti del match

Di popcorn, scampagnata di primo autunno, di banda musicale in campo, di trecento tifosi in trasferta, degli occhi sgranati del pubblico di casa, di tribuna stampa improvvisata. Di questo, e soprattutto di vittoria, sa la prima partita ufficiale della storia della A2A Leonessa Brescia, che passa al palasport Città di Vicenza, contro la S4 Energia, col punteggio di 84-73. Il risultato era importante come lo saranno tutti quelli di una regular season che i biancoblù vogliono dominare. Ma il primo risultato è stato esserci. E di questo parlano anche i supporter, prima del match.

Lo strappo

La Leonessa è in emergenza. Santinon starà fuori per una lesione ai legamenti della caviglia). Pure Nikolic è out (dolore al ginocchio). La partita contro Vicenza non è disputata in modo brillantissimo ma, di fatto, dura fino a metà primo quarto. Poi Brescia piazza un break di 16-0, che indirizza la partita. Il resto è opera di consolidamento e gestione, fino agli scampoli finali di gara, quando i padroni di casa accorciano un po’ troppo. Da parte dei tifosi, oltre agli incitamenti, non mancano cori di contestazione verso la proprietà che ha venduto la Pallacanestro Brescia a Matiasic, affinché creasse la Maxima a Roma. Per l’A2A 21 punti di Klanjscek, 18 di Da Ros, e 11 di Sabatini. Per l’S4 Energia 21 di Fernández Lang, 15 di Lynch-Daniels e Aguszzoli.

Sul campo

In quintetto Calvani fa cominciare Lombardi nel reparto lunghi. Con lui in campo Vencato, Klanjscek, Bazan e Da Ros. Il primo canestro del campionato è subito (Tamani). Il primo segnato è una tripla dall’angolo di Klanjscek, seguita da un missile di Bazan. Si va a ritmi alti. Brescia fa girare tanto il pallone e costruisce buoni tiri. Vicenza, però, ha buona vena realizzativa. Colpisce bene in transizione. Si porta in vantaggio a metà parziale (16-12). Dalla panchina, ecco Sabatini e Burns. L’A2A torna avanti (in campo, dato che c’è anche Vencato, ecco due playbpiù la guardia Klanjscek). La Leonessa prende il volo: break di 16-0 perfezionato dalla tripla di Bazan e dalla penetrazione di Vencato, 28-16 al 10’.

I padroni di casa reagiscono. Piazzano un parziale di 6-0. Brescia fatica a trovare la via del canestro, ma può gestire un buon margine. Klanjscek da tre e Lombardi mettono nuovo fieno in cascina. L’esterno sloveno prosegue il proprio show da oltre l’arco, mentre i biancoblù non disdegnano di accettare, in alcuni casi, i ritmi che Vicenza vorrebbe – veloci –, correndo il campo e cercando anche conclusioni rapide. Da Ros firma il 44-28 del 20’.

Ripresa in scioltezza

L’ex Trieste e Udine è protagonista in avvio di ripresa con 5 punti di fila. Klanjscek non si ferma, +19 Brescia. La distanza tra le due squadre cambia di poco lungo gran parte del terzo quarto. Calvani fa respirare un po’ i suoi lunghi dando sprazzi di gara a Bedin, che spende qualche buon fallo e tira fuori anche un gran gioco da tre punti. Vicenza è pericolosa quasi soltanto dall’arco. Al 30’ è 70-48.

La partita, per larghi tratti confusa, sarebbe virtualmente finita. Burns e compagni dovrebbero solo farla rotolare fino al 40’, evitando ulteriori guai fisici e cercando di risparmiare energie per il prossimo impegno. Più difficile di questo, in casa, domenica, contro Agrigento. Ma Vicenza ha un sussulto verso il tramonto della gara e si porta fino al -8, mentre Brescia ha forse un po’ già la testa sul pullman. Niente paura, Da Ros e Sabatini la rimettono in ghiaccio.

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