A2A Leonessa Brescia, Calvani: «Attenzione alla rapidità di Vicenza»

«Abbiamo incontrato Vicenza in precampionato (e fu vittoria, ndr). È una squadra che ama giocare in velocità, sa segnare canestri in transizione, pratica l’early offense». Marco Calvani, coach dell’A2A Leonessa Brescia, ha nel mirino la prima di campionato, che coincide anche con il debutto ufficiale del nuovo corso del basket a Brescia, che riparte dalla serie B Nazionale. «La nostra sfida sarà quella di farci trovare pronti – prosegue l’allenatore –. Non dovremo giocare al ritmo dei nostri avversari. E dovremo battere le loro difese aggressive e il loro pressing».
I tifos
Calvani è felice della risposta del pubblico. A Vicenza arriveranno circa 200 tifosi. «Siamo orgogliosi del fatto che così tanta gente scelga di seguirci di domenica, investendo tempo e soldi».
La squadra di casa deve risolvere il rebus che riguarda il centro Giulio Martini, che ha problemi al cuore. Se non supererà i test che deve sostenere, il club è pronto a tesserare Riccardo Crespi. «Sapremo solo domenica – afferma Calvani – se Vicenza avrà scelto di tesserare o meno Crespi».