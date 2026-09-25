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A2A Leonessa Brescia, Calvani: «Attenzione alla rapidità di Vicenza»

L’allenatore guarda alla prima di campionato di domenica: si prevedono 200 bresciani in trasferta
Daniele Ardenghi

Daniele Ardenghi

Giornalista

Coach Calvani - © www.giornaledibrescia.it
Coach Calvani - © www.giornaledibrescia.it

«Abbiamo incontrato Vicenza in precampionato (e fu vittoria, ndr). È una squadra che ama giocare in velocità, sa segnare canestri in transizione, pratica l’early offense». Marco Calvani, coach dell’A2A Leonessa Brescia, ha nel mirino la prima di campionato, che coincide anche con il debutto ufficiale del nuovo corso del basket a Brescia, che riparte dalla serie B Nazionale. «La nostra sfida sarà quella di farci trovare pronti – prosegue l’allenatore –. Non dovremo giocare al ritmo dei nostri avversari. E dovremo battere le loro difese aggressive e il loro pressing».

I tifos

Calvani è felice della risposta del pubblico. A Vicenza arriveranno circa 200 tifosi. «Siamo orgogliosi del fatto che così tanta gente scelga di seguirci di domenica, investendo tempo e soldi».

La squadra di casa deve risolvere il rebus che riguarda il centro Giulio Martini, che ha problemi al cuore. Se non supererà i test che deve sostenere, il club è pronto a tesserare Riccardo Crespi. «Sapremo solo domenica – afferma Calvani – se Vicenza avrà scelto di tesserare o meno Crespi».

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