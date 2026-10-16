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A2A Leonessa Brescia, Calvani: «Serve vincere e giocare bene»

Domenica arriva Desio: «Desidero vedere i tifosi contenti alla fine della partita». Parte il servizio navetta per i tifosi
Daniele Ardenghi

Daniele Ardenghi

Giornalista

Marco Calvani, coach dell'A2A Leonessa Brescia - © www.giornaledibrescia.it
Marco Calvani, coach dell'A2A Leonessa Brescia - © www.giornaledibrescia.it

L’A2A Leonessa Brescia affronta domenica, al PalaLeonessa, Desio. Brescia è prima è imbattuta dopo tre giornate, gli ospiti hanno invece vinto due gare e ne hanno persa una, domenica scorsa, contro Legnano.

Le parole

«Serve una vittoria – afferma il coach della Leonessa Marco Calvani –, ma serve anche una buona prestazione. Desidero vedere i tifosi contenti alla fine della partita». Il riferimento è alla rabbia dopo la vittoria di domenica scorsa con Fiorenzuola, al termine di un match non ben interpretato.

«Dovremo limitare l’attacco di Desio – prosegue l’allenatore –, e ricordarci delle caratteristiche individuali dei nostri avversari. Quella ospite è una squadra fisica, possiamo accoppiarci bene».

Il servizio navetta

Da questa domenica, intanto, partirà il servizio di navetta gratuita per i tifosi, che collegherà la fermata della metropolitana Bresciadue al PalaLeonessa in occasione di alcune partite della stagione 2026/2027. Il servizio punta a facilitare l’accesso al palazzetto, soprattutto nelle occasioni in cui le gare coincideranno con eventi al polo fieristico, riducendo traffico e problemi di parcheggio.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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