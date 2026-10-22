A2A Leonessa Brescia, Calvani: «Con Legnano per dare un segnale»

Sabato, alle 20.30, a Castellanza, in provincia di Varese, l’A2A Leonessa Brescia sfida Legnano nell’anticipo della quinta giornata del campionato di serie B Nazionale. Brescia è capolista con 8 punti, Legnano ne ha 4. «Ma è una squadra in salute e poteva essere a punteggio pieno – afferma l’allenatore della Leonessa Marco Calvani –. È uno dei momenti in cui siamo chiamati a mettere il nostro segno sulla stagione. Vincere cinque partite di fila all’inizio della regular season non ci farebbe automaticamente vincere il campionato, ma sarebbe un buon passo avanti».
Attenzione al discorso delle percentuali da tre punti. Sia per quanto riguarda i tiri che verranno concessi sia per quelli da segnare. «Ci abbiamo messo molta attenzione – prosegue il coach –. Poi, in generale, è una partita in trasferta, con tutte le insidie del caso. La squadra si sta comunque allenando con qualità. E prosegue il processo attraverso il quale i giocatori conoscono me e si conoscono tra loro».