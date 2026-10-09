A2A Leonessa Brescia, Calvani: «La squadra sta crescendo»

Prima in classifica con due vittorie su due gare, l’A2A Leonessa Brescia, domenica, alle 18, gioca la terza di campionato in trasferta, contro Fiorenzuola. Le vittorie aiutano a vincere? Il coach di Brescia Marco Calvani concorda: «La squadra sta crescendo anche in allenamento – afferma l’allenatore –. Non necessariamente seguendo una linea retta, ma sta crescendo».
La prossima gara
A Castell’Arquato la Leonessa troverà «un campo con prospettive diverse, non simile a quello del PalaLeonessa, né al parquet di Vicenza. La squadra dovrà adattarsi». Fiorenzuola è una squadra «della quale avere grande rispetto, che è stata in grado di vincere a Reggio Calabria». Attenzione anche al metro arbitrale. «In allenamento – ricorda Calvani – arbitro io le partite, cercando di condizionare i giocatori per abituarli a situazioni che troveranno in campionato».