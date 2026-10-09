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A2A Leonessa Brescia, Calvani: «La squadra sta crescendo»

Domenica alle 18 terza di campionato in trasferta a Castell’Arquato contro Fiorenzuola
Daniele Ardenghi

Daniele Ardenghi

Giornalista

Il coach di Brescia Marco Calvani
Il coach di Brescia Marco Calvani

Prima in classifica con due vittorie su due gare, l’A2A Leonessa Brescia, domenica, alle 18, gioca la terza di campionato in trasferta, contro Fiorenzuola. Le vittorie aiutano a vincere? Il coach di Brescia Marco Calvani concorda: «La squadra sta crescendo anche in allenamento – afferma l’allenatore –. Non necessariamente seguendo una linea retta, ma sta crescendo».

La prossima gara

A Castell’Arquato la Leonessa troverà «un campo con prospettive diverse, non simile a quello del PalaLeonessa, né al parquet di Vicenza. La squadra dovrà adattarsi». Fiorenzuola è una squadra «della quale avere grande rispetto, che è stata in grado di vincere a Reggio Calabria». Attenzione anche al metro arbitrale. «In allenamento – ricorda Calvani – arbitro io le partite, cercando di condizionare i giocatori per abituarli a situazioni che troveranno in campionato».

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