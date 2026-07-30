Basket, per l’A2A Leonessa Brescia esordio in B Nazionale a Vicenza

La A2A Leonessa Brescia inizierà il proprio cammino in serie B Nazionale in trasferta a Vicenza. La Lnp ha infatti reso note le giornate di regular season. Il calendario è asimmetrico. L’esordio al PalaLeonessa sarà alla seconda giornata, contro Agrigento. Poi viaggio a Fiorenzuola. Quindi sfida interna a Desio. La quinta giornata sarà a Legnano.
Prospettive
L’avvio, sulla carta, sarebbe relativamente soft. Orzinuovi debutterà invece in casa con Ferrara. Lumezzane comincerà a Capo d’Orlando. Il campionato inizia il 26-27 settembre.
I derby? L’8 novembre Orzinuovi-Brescia. Il 20 dicembre Leonessa-Lumezzane. Il 29 novembre è in calendario Orzinuovi-Lumezzane. Il 24 gennaio si gioca Lumezzane-Orzinuovi. Il 21 febbraio Lumezzane-Brescia. L’11 aprile è in programma Brescia-Orzinuovi. La Leonessa Brescia chiude la regular season il 25 aprile, in casa, contro Treviglio.