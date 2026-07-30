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Basket, per l’A2A Leonessa Brescia esordio in B Nazionale a Vicenza

La Lnp ha reso noto il calendario della stagione 2026-2027: il debutto in casa sarà alla seconda giornata con Agrigento
Daniele Ardenghi

Daniele Ardenghi

Giornalista

Il PalaLeonessa - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it
Il PalaLeonessa - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

La A2A Leonessa Brescia inizierà il proprio cammino in serie B Nazionale in trasferta a Vicenza. La Lnp ha infatti reso note le giornate di regular season. Il calendario è asimmetrico. L’esordio al PalaLeonessa sarà alla seconda giornata, contro Agrigento. Poi viaggio a Fiorenzuola. Quindi sfida interna a Desio. La quinta giornata sarà a Legnano.

Prospettive

L’avvio, sulla carta, sarebbe relativamente soft. Orzinuovi debutterà invece in casa con Ferrara. Lumezzane comincerà a Capo d’Orlando. Il campionato inizia il 26-27 settembre.

I derby? L’8 novembre Orzinuovi-Brescia. Il 20 dicembre Leonessa-Lumezzane. Il 29 novembre è in calendario Orzinuovi-Lumezzane. Il 24 gennaio si gioca Lumezzane-Orzinuovi. Il 21 febbraio Lumezzane-Brescia. L’11 aprile è in programma Brescia-Orzinuovi. La Leonessa Brescia chiude la regular season il 25 aprile, in casa, contro Treviglio.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
A2A Leonessa Bresciaserie B Nazionale
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