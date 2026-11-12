A2A Leonessa Brescia, Bragaglio: «Tavernelli ci porta leadership»

L’arrivo dal mercato è stato ufficializzato nel primo pomeriggio di giovedì. Riccardo Tavernelli, play-guardia di 35 anni, che aveva iniziato la stagione al Bc Roma di serie A di Alessandro Magro, è un nuovo giocatore dell’A2A Leonessa Brescia. Tavernelli aveva un contratto a scadenza con il nuovo club romano, che aveva raggiunto in preseason per dare una mano. Magro stesso aveva chiesto potesse restare ancora. Nel massimo campionato, quest’anno, ha giocato 1.7 minuti.
L’arrivo di Tavernelli si è reso necessario a causa degli infortuni di Maks Klanjscek (piccola, ma profonda lesione muscolare al polpaccio) e Lazar Nikolic (menisco), che è stato sottoposto mercoledì a un intervento di ripulitura del ginocchio sinistro. Per entrambi, giorno più giorno meno, i tempi di recupero dovrebbero essere di un mese circa. «Ma poi c’è il reinserimento in squadra – ricorda il presidente della Leonessa Graziella Bragaglio, ospite a Teletutto di Basket Time –. Quindi bisognerà aspettare». Come sempre in questi casi, si osserveranno gli sviluppi di giorno in giorno.
Il programma
Tavernelli è stato protagonista della promozione in serie A di Tortona, di cui è stato a lungo anche il capitano. Il suo arrivo a Brescia è previsto per giovedì sera.
Venerdì mattina le visite mediche. Poi, probabilmente, il primo allenamento con i compagni. Domenica dovrebbe poter già essere a disposizione di Marco Calvani per la gara in trasferta contro Piacenza. Tavernelli, prima di Roma per due stagioni a Forlì in serie A2, è un difensore scelto. Un esterno che capisce e legge bene la pallacanestro. Un uomo d’ordine e di visione, che dovrà rispolverare anche le proprie qualità di scorer.
Le parole
«L’arrivo di questo giocatore permetterà alla squadra di avere più rotazioni in partita, cosa che toglierà un po’ di stress a certi elementi. Penso, ad esempio, a quanto ha giocato Da Ros, in un altro ruolo, mercoledì contro San Vendemiano – prosegue Bragaglio –. Infine, la squadra sarà più completa in allenamento. Tavernelli ha leadership. È stato scelto dall’allenatore e dal club manager Giacomo Carrera». Intanto capitan Christian Burns, fermo da due gare, «dovrebbe provare a giocare domenica».
Brescia si è ripresa, vincendo dopo due stop di fila. «Questo – ragiona il presidente – è un campionato difficile. Le avversarie sono consolidate, hanno corsa ed energia. Noi dobbiamo ancora conoscerci, ma il nostro andamento, fin qui, non è male».