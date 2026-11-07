Giornale di Brescia
Abbonati
Altri sport
Sport
Altri sport

Tiro a volo, due ori ai mondiali universitari per la bresciana Nember

La 21enne di Lumezzane li ha conquistati nella disciplina dello Skeet. Il sindaco Facchini: «Straordinaria, la sua ascesa non si ferma più»
Angelo Seneci
Arianna Nember, campionessa di tiro a volo
Arianna Nember, campionessa di tiro a volo

Valgobbia in primo piano anche negli sport generalmente poco seguiti dai grandi media. Ai mondiali universitari 2026 di Tiro a volo, sventola alta la bandiera della nazionale italiana e quella di Lumezzane, grazie alla 21enne Arianna Nember, che ha conquistato due medaglie d’oro nella disciplina dello Skeet.

«Possiamo riassumere la prestazione – dice il primo cittadino Josehf Facchini – in una parola: straordinaria. Si tratta di un successo che va ad arricchire la bacheca della nostra campionessa, i cui titoli internazionali sono già numerosi, e accendono in noi quel sincero orgoglio lumezzanese che batte nei nostri cuori quando un concittadino porta alto il nome della nostra città in tutto il mondo. E sul tetto del mondo c’è proprio Arianna, stella della nazionale italiana di tiro a volo da diversi anni, che anche a Taipei ha dimostrato il proprio valore sul campo».

Le due finali

Le due medaglie d’oro sono state conquistate nella finale individuale contro l’altra azzurra Giada Longhi: Arianna si è imposta con il punteggio di 31 centri su 36 (contro i 27 su 36 dell’avversaria), mentre il secondo oro è arrivato con la squadra azzurra: Arianna insieme alle sue compagne ha infatti conquistato il gradino più alto del podio nel concorso collettivo. «Continueremo a tifare Arianna – aggiunge Facchini – e a sostenerla con affetto, fieri di questa ragazza che sbaraglia ogni record e ci rende fieri una gara dopo l’altra».

In questi anni la Valgobbia ha imparato a conoscere questa ragazza, apprezzando le sue qualità sportive. Un premio è arrivato anche dall’amministrazione a nome di tutta la comunità. «La sua ascesa non si ferma più – conclude Facchini – e noi continueremo a sostenerla ogni volta che salirà su quella pedana. Forza Arianna, siamo tutti con te».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Commenti

Argomenti
tiro a voloArianna NemberMondiali universitariTaipeiLumezzane
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...