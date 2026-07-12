Tiro a volo, a Lonato il nuovo record del mondo nel trap maschile

Appartiene a Erminio Frasca, che con 30 su 30 ha vinto la medaglia d'oro nell’impianto del Concaverde. «Qui le gare sono davvero impegnative perché gli impianti sono perfetti e il livello tecnico è altissimo»

12 luglio 2026 1 ' di lettura

Frasca esulta dopo la vittoria - foto Fitav Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Trap Concaverdetiro a voloMondialiLonato del Garda Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...