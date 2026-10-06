Tennis, stagione finita per Sinner: tornerà in campo nel 2027

Su consiglio del suo staff medico, Jannik Sinner si sottoporrà a un trattamento per un'infiammazione al ginocchio. È stato deciso, informa il suo management, di effettuare il trattamento ora per dare a Sinner il tempo necessario per recuperare prima di iniziare la preparazione per il 2027. Di conseguenza, il numero 1 del mondo non potrà più gareggiare nel corso della stagione 2026.
L’annuncio su Instagram
Lo stesso numero del mondo, in un video postato su Instagram, ha spiegato le ragioni di una decisione che gli farà saltare anche le Atp Finals. «Ciao a tutti, vorrei darvi un piccolo aggiornamento: io e i miei dottori abbiamo deciso che c'è bisogno di un ciclo di trattamenti per il mio ginocchio. Questo significa che il mio 2026 è ufficialmente finito. Gli ultimi anni, specialmente nella parte finale a Torino, mi hanno dato tante belle sensazioni ed emozioni, mentre quest'anno sarà molto diverso, ma in questo momento ho anche bisogno di pensare alla mia carriera a lungo termine. Farò tutto il possibile pe».