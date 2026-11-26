Il Garda di gennaio si mette a correre: tremila partecipanti da 30 nazioni sono attesi a Desenzano il 10 gennaio 2027 per la seconda edizione della Stragardalake, ormai vicina al tutto esaurito. Restano gli ultimi pettorali per una sfida su tre distanze, tra la Torre di San Martino e il lungolago, con musica e ristori ad accompagnare la fatica.
Numeri in crescita
«Abbiamo 700 persone in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso», sottolinea Tazio Palvarini di Pm Sport. Il programma comprende la mezza maratona competitiva, la 19 chilometri non competitiva e la 10, proposta in entrambe le formule: tre possibilità per chi cerca una prestazione, vuole misurarsi su una distanza più accessibile o preferisce semplicemente camminare.
I percorsi
Sulla mezza, il percorso raggiungerà la Torre di San Martino, tra colline moreniche e vigneti del Lugana, prima del ritorno verso Desenzano. Gli ultimi chilometri seguiranno la passeggiata a lago fino al traguardo nel cuore della città. Il paesaggio accompagna così una gara capace di richiamare anche chi al risultato affianca il piacere della scoperta.
La Fidal
«I top runner sono pochi, ma i runner sono una valanga», osserva Rolando Perri, presidente della Fidal bresciana. È a questa platea che guarda la manifestazione. Perri sottolinea soprattutto il richiamo della 10 km, un impegno più abbordabile rispetto alla mezza, e il valore delle prove non competitive: mentre un atleta affronta la propria gara, un familiare può scegliere un altro percorso e partecipare alla stessa giornata. Per Palvarini è questo il senso di un lavoro che da anni allarga lo sguardo oltre la competizione. Il tempo conta sul cronometro, ma conta anche come lo si trascorre: tra corsa, paesaggio, compagnia e intrattenimento.
I ristori
Lungo il tracciato ci saranno quattro punti dedicati al cibo e cinque alla musica, con una festa pensata per coinvolgere anche gli accompagnatori e proseguire dopo l’arrivo. L’organizzatore ricorda che già al debutto i partecipanti si erano fermati a lungo, ben oltre la conclusione della prova. A rendere possibile la giornata saranno 450 volontari, impegnati lungo il percorso. «Il grande successo di questi eventi è il coinvolgimento di tutte queste persone», rimarca Palvarini.
Una squadra alla quale si affiancano Comune e albergatori, col sostegno della Regione ribadito dalla consigliera regionale Claudia Carzeri. Così, l’assessore allo Sport Pietro Avanzi ne richiama il valore sociale, mentre Lucia Cerini, presidente del consorzio degli albergatori Visit Desenzano, sottolinea come questi appuntamenti permettano di conoscere il territorio anche in inverno.