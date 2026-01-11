Giornale di Brescia
Abbonati
Altri sport

Stragardalake: successo a Desenzano per la prima mezza maratona dell’anno

Paolo Venturini
Oltre tremila partenti hanno affollato dal primo mattino il lungo lago Cesare Battisti favoriti anche da una giornata di sole. I vincitori
  • La Stragardalake a Desenzano
    La Stragardalake a Desenzano
  • La Stragardalake a Desenzano
    La Stragardalake a Desenzano
  • La Stragardalake a Desenzano
    La Stragardalake a Desenzano
  • La Stragardalake a Desenzano
    La Stragardalake a Desenzano
  • La Stragardalake a Desenzano
    La Stragardalake a Desenzano
  • La Stragardalake a Desenzano
    La Stragardalake a Desenzano
  • La Stragardalake a Desenzano
    La Stragardalake a Desenzano
  • La Stragardalake a Desenzano
    La Stragardalake a Desenzano
  • La Stragardalake a Desenzano
    La Stragardalake a Desenzano
AA

Grande partecipazione e successo a Desenzano per la prima edizione della Stragardalake, organizzata dal comune di Desenzano.

Si tratta della la prima mezza maratona dell'anno. Oltre tremila partenti hanno affollato dal primo mattino il lungo lago Cesare Battisti favoriti anche da una giornata di sole che ha mitigato un pò i rigori dell'inverno. La manifestazione comprendeva anche una 10 km competitiva e non è una 5 km urbano per chi preferiva una passeggiata per godersi anche i punti ristoro e musicali disseminati lungo il tragitto.

I vincitori

Per la parte sportiva a vincere la mezza maratona è stato Davide Angilella del Vanotti team, già vincitore nel 2025 della Brescia Art Marathon. Angilella ha coperto i 21 km del tracciato in 1h11'29'' precedendo Michele Lazzaroni della Brescia 25cento in 1h14'13'' e Andrea Finazzi dell'atletica Sarnico in 1'15'12''.

Prima donna al traguardo della 21 km Eva Grisoni dell'atletica Rezzato. Ma oltre alla competizione ha prevalso lo spirito di partecipazione.

In palio c'era anche il premio Giornale di Brescia denominato team Business vinto dal mangificio Scotuzzi di Longhena, azienda con 50 dipendenti, 22 dei quali hanno partecipato alla corsa podistica. Tutti i dettagli, le classifiche e il racconto della giornata sull'edizione domani del Giornale di Brescia

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
StragardalakeDesenzano
Icona Newsletter

@Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario