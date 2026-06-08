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Tamburello: Nigoline a tutta, un derby a testa per Capriano

In serie B nelle sfide del Montenetto si impone la formazione A, mentre nella categoria inferiore a vincere è la squadra B
Emma Crescenti
Serie B femminile: Capriano A e B in una recente immagine - © www.giornaledibrescia.it
Serie B femminile: Capriano A e B in una recente immagine - © www.giornaledibrescia.it

Nella serie B femminile la capolista Nigoline è vittoriosa in casa contro la Cavrianese 6-0,6-3. Partenza sottotono delle virgiliane che lasciano gioco facile nel rimo set, secondo set di altra fattura con i numerosi 40 pari che offrono al modesto pubblico un sprazzi gradevoli di gioco. Nel derby della bassa vittoria netta del Capriano A contro il Capriano B che, nonostante il risultato avverso, ha dimostrato buoni miglioramenti.

Serie C

Il bel derby di serie C vinto dal Capriano B per 6-4, 6-3 ha visto il Capriano A partire bene (4-0) per poi subire il ritorno dei cugini. Combattuto anche il secondo set davanti ad una buona affluenza di pubblico. Casanova ed Gabriel Ungaro sugli scudi.

Serie D

In serie D nulla da fare per il Borgosatollo a Sacca di Goito nonostante una prestazione migliore rispetto alle ultime uscite (6-3,6-1)

Sempre nel girone mantovano prima uscita notturna amara per il Nigoline a Castellaro: franciacortini penalizzati dalla disabitudine alle gare serali e anche da un fondo campo non all’altezza di una società blasonata come quella mantovani. Ennesimo set perso al mini tiebreak per la Polisportiva Gussaghese, sconfitta in casa contro il Malpaga 1-6, 5-6(3-5).

Classifiche

Serie B femminile: Nigoline 25 , Cavalcaselle 20, Capriano A 18, Cavrianese 13, Pieese 5, Capriano B 0

Serie C: Ceresara 22, Cereta 20, Dossena 19, Medole 17, Malavicina e Capriano B 16, Capriano A 8, Madone 2

Serie D Bergamo /Brescia: Serina 33, San Paolo d’Argon 28, Pontirolo 27, Malpaga 26, Torre de’ Roveri 25, Gussago e Bonatese 11, Grassobbio 9, Bonate Sotto 4, Roncola 3

Serie D Mantova /Brescia: Virtus Guidizzolo 25, Sacca 24, Cavrianese 20, Sordelliana e Castellaro 16, Pozzolese

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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