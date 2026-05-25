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Tamburello: nella B femminile il Capriano A vince e torna al terzo posto

Il successo 2-0 sulla Piese, grazie a una prestazione solida e in cui concretizza nei momenti decisivi, vale il ritorno sul podio
Emma Crescenti
L'entrata in campo del Capriano B - © www.giornaledibrescia.it
L'entrata in campo del Capriano B - © www.giornaledibrescia.it

Nella serie B femminile di tamburello sorride il Capriano A, che supera la Piese per 2-0 (6-2, 6-2) con una prestazione solida e ben gestita, in cui concretizza nei momenti decisivi: su sei giochi arrivati ai 40 pari, ben cinque sono finiti nelle mani delle caprianesi. Un successo che vale tre punti fondamentali e il ritorno al terzo posto in classifica.

I sorrisi delle giocatrici del Capriano (serie B femminile) - © www.giornaledibrescia.it
I sorrisi delle giocatrici del Capriano (serie B femminile) - © www.giornaledibrescia.it

Sconfitta invece per il Capriano B, battuto 2-0 dal Cavriana (6-2, 6-3): nonostante il risultato, le collinari confermano i progressi mostrati nelle ultime uscite. Battuta d’arresto per il Nigoline, superato 2-1 dal Cavalcaselle (5-6, 6-1,4-8) dopo una sfida molto combattuta. Le bresciane restano comunque salde in vetta alla classifica.

I sorrisi delle giocatrici del Capriano (serie B femminile) - © www.giornaledibrescia.it
I sorrisi delle giocatrici del Capriano (serie B femminile) - © www.giornaledibrescia.it

Serie C

Arriva un punto prezioso per il Capriano B sul difficile campo del Dossena, vittorioso 2-1 (4-6, 6-4, 8-6). Resta il rammarico per un match che i bresciani avevano saputo indirizzare, portandosi avanti 4-2 nel secondo set prima della rimonta avversaria.
Grande vittoria invece per il Capriano A, che supera il Madone per 2-0 (6-1, 6-3). Servivano tre punti per respirare in classifica e tre punti sono arrivati.

Il Capriano A di serie C - © www.giornaledibrescia.it
Il Capriano A di serie C - © www.giornaledibrescia.it

Serie D

Nel girone di Mantova, il Nigoline conquista un successo di grande carattere contro la Sordelliana, piegata 2-1 (4-6,6-3,8-1) dopo oltre due ore di battaglia. Più amara la giornata nel girone bergamasco, dove il Gussago si arrende al Serina per 2-0 (2-6, 0-6).

Le classifiche

Serie B femminile: Nigoline 19, Cavalcaselle 17, Capriano A 12, Cavrianese 10 Pieese 5, Capriano B 0.
Serie C: Cereta e Ceresara 18, Malavicina 14, Medole e Dossena 13, Capriano B 10, Capriano A 8, Madone 2.
Serie D (Bergamo): Serina 28, Pontirolo 22, Torre de Roveri e San Paolo d'Argon 21, Malpaga 20, Gussaghese 11, Grassobbio 9, Bonatese 8, Bonate sotto 4, Roncola 3.
Serie D (Mantova): Guidizzolo 19, Sacca 16, Cavrianese 15, Sordellinana, Pozzolese e Castellaro 13, Nigoline 8, Castiglione e Borgosatollo 4.


 

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