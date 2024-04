A Capriano del Colle il tamburello è una sfida che si gioca in famiglia

Squadra A e B di fronte nel campionato di serie C. Il ricordo dei tempi d’oro che potrebbero tornare

4 ' di lettura

Un momento del match andato in scena a Capriano per il campionato di C

La suggestione va scacciata subito. Sono lontani i tempi dei mitici derby di serie A con la Botti (altra squadra locale, ormai scomparsa). Però a Capriano del Colle, dopo anni, si è giocata una partita fra due squadre del paese che per un curioso scherzo del destino si sono subito affrontate alla prima giornata del campionato di C. In campo gli eredi spirituali di quei formidabili pionieri, che misero il paese al centro dell’interesse nazionale. Per mesi nel mondo del tamburello non si parlava d