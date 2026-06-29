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L’An Brescia si arrende a Recco: lo scudetto resta ai liguri

A Mompiano finisce 17 a 12 per gli ospiti che chiudono la serie e si tengono così stretti il tricolore
L'An Brescia - Foto Instagram/an.brescia
L'An Brescia - Foto Instagram/an.brescia

Il sogno scudetto dell’An Brescia si ferma ancora davanti alla Pro Recco. A Mompiano i liguri chiudono la serie 17-12 e si confermano campioni d’Italia, imponendosi anche nell’ultimo atto contro un Brescia generoso, sostenuto dal proprio pubblico, ma costretto ancora una volta a misurarsi con la forza della squadra che da anni domina la pallanuoto italiana.

Per i biancazzurri resta l’amarezza di una finale vissuta con il desiderio di riaprire una serie nata in salita, dopo le prime due partite giocate in trasferta e vinte da Recco. Lo scudetto va ai liguri.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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