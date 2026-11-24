«La sfida non è tanto quella di tornare a giocare a tennis. La sfida vera è quella di tornare ad essere Jannik Sinner». A pensarla così è Luca Andriollo, medico specialista in Ortopedia e Traumatologia e chirurgo ortopedico di Fondazione Poliambulanza. Oggi il campione italiano è stato operato al ginocchio destro in Finlandia dal professor Lasse Lempainen, intervento che ha riguardato l’allungamento della banda ileotibiale.
Dottor Andriollo, la scelta di Sinner è ricaduta subito sul professor Lempainen.
«Assolutamente giusto, visto che si è occupato e si occupa di tantissimi sportivi che hanno patologie tendinee, la sua specialità. Ovviamente non si è rivolto a uno qualsiasi, ma al migliore sulla piazza».
Era l’unica soluzione dopo il tentativo di affidarsi per mesi alla terapia conservativa, cercando quindi di evitare l’intervento chirurgico?
Diciamo che una volta individuata la diagnosi corretta, passati tre-quattro mesi in cui si prova con la terapia conservativa, se non si hanno le risposte attese la scelta chirurgica è del tutto coerente. Non posso entrare nel merito di cosa abbia fatto Sinner nello specifico, ma generalmente una terapia conservativa è strutturata dalla fisioterapia alle terapie fisiche fino a quelle infiltrative biologiche. Un recupero funzionale completo con la terapia conservativa, per un infortunio come quello del campione altoatesino, ha una tempistica di 3-4 mesi. Se non si hanno risultati è quello il tempo in cui prendere una decisione e Sinner lo ha fatto optando per l’operazione.
Si ipotizzano 3-4 mesi di stop, quindi un ritorno per i tornei in primavera sulla terra rossa. Ipotesi plausibile?
Sì è corretta, le tempistiche vanno esattamente in quella direzione. Quella che ha avuto Sinner è una sintomatologia tipica del corridore, chiamiamola una sindrome da frizione. C’è in pratica uno sfregamento della bandelletta su una struttura anatomica che si chiama epicondilo femorale. Quando si crea questo tipo di conflitto tra la prima, che è una struttura molle, e il secondo, struttura più dura in quanto ossea; si genera così un’infiammazione che poi può appunto portare all’intervento chirurgico. Un inconveniente che compare anche nei ciclisti o come nel caso di Jannik nel tennista che fa frenate, ripartenze, spostamenti laterali o cambi di direzione. Non è quindi un infortunio anomalo visti i gesti atletici tipici del tennis.
Un intervento come quello di Sinner comporta qualche rischio o permette un recupero pieno?
Diciamo che in rari casi può esserci una recidiva. Di sicuro non ci sarà una compromissione funzionale del ginocchio, quindi la vera sfida anche nel percorso riabilitativo non è tanto tornare a giocare a tennis, perché quello non sarà un problema, quanto tornare a giocare il suo tennis, tornare insomma ad essere il vero Sinner.