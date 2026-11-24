Jannik Sinner è stato sottoposto con successo all’intervento chirurgico al ginocchio destro questa mattina in Finlandia. L’operazione, effettuata dal professor Lasse Lempainen, ha riguardato l’allungamento della banda ileotibiale. Secondo quanto si apprende da fonti mediche, per il recupero saranno necessari circa tre mesi.
Ieri il tennista si era recato con un volo privato da Bolzano a Turku, in Finlandia, città in cui opera il professor Lempainen, che ha eseguito l’intervento. Lo specialista ha allungato la cosiddetta bandelletta ileotibiale. Secondo quanto dichiarato dal medico altoatesino Herbert Schönhuber a Rai Südtirol, questo metodo rappresentava la soluzione meno invasiva e meno stressante per risolvere in modo definitivo i persistenti disturbi del tennista.