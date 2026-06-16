Il Nigoline si prende il derby di tamburello e chiude in vetta in serie B

Il campionato di serie B femminile di tamburello si chiude con il Nigoline sorridente in cima alla classifica.
Nel derby tutto bresciano, le franciacortine superano il Capriano A per 2-0 (2-6, 5-6), conquistando una vittoria preziosa nell'ultimo appuntamento stagionale. Le ragazze di Nigoline hanno dovuto sudare più del previsto per avere ragione di un Capriano mai domo, soprattutto nel secondo set, rimasto in equilibrio fino alle battute finali.
Sconfitta invece per il Capriano B contro il Piea, che si impone per 2-0 (6-2, 6-1). Un risultato forse troppo severo per quanto visto in campo. Le bresciane hanno infatti disputato una prova positiva, lottando su numerosi quaranta pari senza però riuscire a concretizzare le occasioni create.
Serie C
Prosegue il campionato di Serie C con il successo del Medole sul Capriano B per 2-0 (6-3, 6-3). Una partita intensa e di buon livello tecnico, giocata con qualità da entrambe le squadre. I mantovani hanno saputo sfruttare la loro esperienza, limitando gli errori e costruendo numerosi punti di pregevole fattura.
Non riesce invece l'impresa al Capriano A, superato dal Ceresara con il punteggio di 2-0 (0-6, 4-6).
Serie D
In serie D (girone mantovano) turno difficile per il Nigoline, sconfitto in trasferta dal Guidizzolo per 2-0 (6-0, 6-0). Nuova battuta d'arresto anche per la Polisportiva Gussaghese nel girone bergamasco, superata dal San Paolo d'Argon per 2-0 (1-6, 2-6).
Le classifiche
Serie B femminile: Nigoline 28, Cavalcaselle 23, Capriano A 18, Cavrianese 13 Pieese 8, Capriano B 0
Serie C: Cereta e Ceresara 18, Malavicina 14, Medole e Dossena 13, Capriano B 10, Capriano A 8, Madone 2
Serie D (Bergamo): Serina 36, San Paolo d'Argon 31, Pontirolo 30, Torre de’ Roveri e Malpaga 27, Grassobbio e Bonatese 12, Gussaghese 11, Roncola 5, Bonate Sotto 4
Serie D (Mantova): Guidizzolo 28, Cavrianese 26, Sacca 24, Castellaro 19, Sordelliana 16, Pozzolese 13, Nigoline 8, Castiglione 6, Borgosatollo 4