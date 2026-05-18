Tamburello, prosegue la marcia del Nigoline in serie B

Nel campionato di serie B femminile prosegue senza sosta la marcia del Nigoline, che conserva il primo posto in classifica battendo 2-0 (6-2, 6-0) la Pieese. Una prestazione solida e autorevole che conferma l’ottimo stato di forma della formazione bresciana. Vittoria sofferta, ma di grande valore, anche per le veterane del Capriano A, capaci di superare la Cavrianese per 2-0 (2-6,6-5,9-11) al termine di una sfida intensa e combattuta. Nonostante il ko casalingo 2-0 (2-6, 2-6) contro il Cavalcaselle, il Capriano B sfoggia un gioco brillante e ricco di soluzioni. Se il punteggio finale premia nettamente le ospiti, nel «terzo tempo» le padrone di casa si prendono almeno una soddisfazione morale: le avversarie, infatti, hanno rinunciato al tradizionale momento conviviale lasciando anzitempo il campo.

Serie C e D In serie C prosegue invece il momento difficile del Capriano B, sconfitto anche a Malavicina per 2-0 (6-5, 6-3). A fare la differenza sono stati soprattutto i punti chiave del match, nei quali i bresciani non sono riusciti a trovare concretezza per riaprire la sfida. Segnali incoraggianti arrivano però dal Capriano A, che ritrova gioco e intensità contro la capolista Cereta. Il risultato sorride agli avversari, vittoriosi 2-0 (4-6,5-6), ma la prestazione dei bresciani è stata di alto livello.