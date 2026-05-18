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Tamburello, prosegue la marcia del Nigoline in serie B

La squadra femminile franciacortina batte anche la Piiese: ecco il quadro di risultati e classifiche
Emma Crescenti
Nigoline femminile - © www.giornaledibrescia.it
Nigoline femminile - © www.giornaledibrescia.it

Nel campionato di serie B femminile prosegue senza sosta la marcia del Nigoline, che conserva il primo posto in classifica battendo 2-0 (6-2, 6-0) la Pieese. Una prestazione solida e autorevole che conferma l’ottimo stato di forma della formazione bresciana. Vittoria sofferta, ma di grande valore, anche per le veterane del Capriano A, capaci di superare la Cavrianese per 2-0 (2-6,6-5,9-11) al termine di una sfida intensa e combattuta. Nonostante il ko casalingo 2-0 (2-6, 2-6) contro il Cavalcaselle, il Capriano B sfoggia un gioco brillante e ricco di soluzioni. Se il punteggio finale premia nettamente le ospiti, nel «terzo tempo» le padrone di casa si prendono almeno una soddisfazione morale: le avversarie, infatti, hanno rinunciato al tradizionale momento conviviale lasciando anzitempo il campo.

Serie C e D

In serie C prosegue invece il momento difficile del Capriano B, sconfitto anche a Malavicina per 2-0 (6-5, 6-3). A fare la differenza sono stati soprattutto i punti chiave del match, nei quali i bresciani non sono riusciti a trovare concretezza per riaprire la sfida. Segnali incoraggianti arrivano però dal Capriano A, che ritrova gioco e intensità contro la capolista Cereta. Il risultato sorride agli avversari, vittoriosi 2-0 (4-6,5-6), ma la prestazione dei bresciani è stata di alto livello.

Nigoline maschile, serie D - © www.giornaledibrescia.it
Nigoline maschile, serie D - © www.giornaledibrescia.it

In serie D Mantova il Nigoline cede 2-0 (5-6,4-6) contro la Cavrianese. Sorride invece il Borgosatollo, che supera il Castiglione per 2-1 (6-0,3-6, 8-3). In serie D Bergamo, infine, il Gussago lotta ma deve arrendersi al Pontirolo, che si impone 2-0 (6-3, 6-4).

Le classifiche

Serie B femminile: Nigoline 18 p.ti, Cavalcaselle 15, Capriano A 9, Cavrianese 7, Pieese 5, Capriano B 0.

Serie C: Cereta 17 p.ti, Ceresara 16, Medole e Malavicina 12, Dossena 11, Capriano B 9, Capriano A 5, Madone 2.

Serie D (Bergamo): Serina 25 p.ti, Torre de Roveri e San Paolo d'Argon 21, Pontirolo 19, Malpaga 18, Gussaghese 11, Grassobbio e Bonatese 7, Roncola e Bonate Sotto 3.

Serie D (Mantova): Guidizzolo 16 p.ti, Sacca 15, Pozzolese, Cavrianese w Castellaro 13, Sordelliana 9, Nigoline 6, Castiglione e Borgosatollo 4.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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