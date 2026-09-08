Sulle orme di Antonelli, perché Niccolò Perico è da tenere d’occhio

Il bergamasco di 11 anni sotto l’ala Mercedes sogna la F1 e ha già attirato l’attenzione per la sua capacità di stare al volante del kart: la continuità e la meticolosità sono due qualità che non lasciano indifferenti. E in molti parlano già di un predestinato

08 settembre 2026 3 ' di lettura

Niccolò Perico Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti kartAndrea Kimi AntonelliNiccolò PericoCastrezzato Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...