Storica vittoria di Antonelli al Gp di Monza, primo italiano dopo 60 anni

Un italiano torna a vincere il Gran Premio di Monza dopo 60 anni: è Kimi Antonelli, che oggi ha trionfato con una spettacolare rimonta. L'ultimo successo di un italiano a Monza risaliva a sessanta anni fa: nel 1966 vinse Ludovico Scarfiotti. Ora sono quattro i piloti italiani ad aver trionfato nel Gp d’Italia, compresi Alberto Ascari e Nino Farina.
La corsa
Il pilota emiliano della Mercedes, scattato dalla diciannovesima casella in seguito a una penalità, ha vinto con una straordinaria rimonta. Secondo posto per il compagno di squadra George Russell, terzo Max Verstappen.
Male la Ferrari: Charles Leclerc è infatti finito contro le barriere al terzo giro ed è uscito dalla corsa, senza conseguenze fisiche, mentre Lewis Hamilton non è andato oltre il sesto posto, alle spalle delle McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris.