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Storica vittoria di Antonelli al Gp di Monza, primo italiano dopo 60 anni

L'ultimo successo risaliva al 1966, con il primo posto di Ludovico Scarfiotti. Male la Ferrari: Leclerc è uscito dalla corsa dopo essere andato contro le barriere, Hamilton ha chiuso al sesto posto
La Mercedes di Kimi Antonelli - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
La Mercedes di Kimi Antonelli - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Un italiano torna a vincere il Gran Premio di Monza dopo 60 anni: è Kimi Antonelli, che oggi ha trionfato con una spettacolare rimonta. L'ultimo successo di un italiano a Monza risaliva a sessanta anni fa: nel 1966 vinse Ludovico Scarfiotti. Ora sono quattro i piloti italiani ad aver trionfato nel Gp d’Italia, compresi Alberto Ascari e Nino Farina.

La corsa

Il pilota emiliano della Mercedes, scattato dalla diciannovesima casella in seguito a una penalità, ha vinto con una straordinaria rimonta. Secondo posto per il compagno di squadra George Russell, terzo Max Verstappen.

Male la Ferrari: Charles Leclerc è infatti finito contro le barriere al terzo giro ed è uscito dalla corsa, senza conseguenze fisiche, mentre Lewis Hamilton non è andato oltre il sesto posto, alle spalle delle McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris. 

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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