Kimi Antonelli, tappa bresciana: il campione di F1 sui kart a Castrezzato

Ieri è stato incoronato re d’Italia dopo una rimonta clamorosa che lo ha portato sul gradino più alto del podio a Monza. Oggi è tornato subito in pista, questa volta a Castrezzato, per una giornata di puro divertimento sui kart. Per Kimi Antonelli, attuale leader del Mondiale di Formula 1, non c’è davvero un attimo di sosta.
In Franciacorta
A meno di 24 ore dall’impresa compiuta nel Gran Premio d’Italia, il pilota della Mercedes ha scelto il Franciacorta Karting Track per trascorrere una giornata insieme al suo team e tornare al volante di quelli che rappresentano la sua prima grande passione, i kart. Dal tempio della velocità alla pista bresciana, dunque, sempre con casco e tuta addosso. Kimi è impegnato proprio in queste ore sul circuito di Castrezzato, una giornata di svago prima di riprendere immediatamente il lavoro in vista del prossimo appuntamento del Mondiale.