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Kimi Antonelli, tappa bresciana: il campione di F1 sui kart a Castrezzato

Dopo l’impresa di Monza, il pilota della Mercedes ha scelto il Franciacorta Karting Track per trascorrere una giornata insieme al suo team
Francesco Venturini
Kimi Antonelli a Castrezzato - © www.giornaledibrescia.it
Kimi Antonelli a Castrezzato - © www.giornaledibrescia.it

Ieri è stato incoronato re d’Italia dopo una rimonta clamorosa che lo ha portato sul gradino più alto del podio a Monza. Oggi è tornato subito in pista, questa volta a Castrezzato, per una giornata di puro divertimento sui kart. Per Kimi Antonelli, attuale leader del Mondiale di Formula 1, non c’è davvero un attimo di sosta.

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Kimi Antonelli al Franciacorta Karting Track di Castrezzato

In Franciacorta

A meno di 24 ore dall’impresa compiuta nel Gran Premio d’Italia, il pilota della Mercedes ha scelto il Franciacorta Karting Track per trascorrere una giornata insieme al suo team e tornare al volante di quelli che rappresentano la sua prima grande passione, i kart. Dal tempio della velocità alla pista bresciana, dunque, sempre con casco e tuta addosso. Kimi è impegnato proprio in queste ore sul circuito di Castrezzato, una giornata di svago prima di riprendere immediatamente il lavoro in vista del prossimo appuntamento del Mondiale.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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