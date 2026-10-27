Amonti, «la quercia di Gussago» che riempiva gli stadi e volò in America

Si è spento all’età di 88 anni il più grande fra i pugili bresciani. L’eleganza innata e i successi da professionista, prima da mediomassimo e poi nella categoria regina: in carriera 57 incontri vinti, 9 persi e 3 pareggiati