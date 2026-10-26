Giornale di Brescia
Abbonati
Altri sport
Sport
Altri sport

È morto Santo Amonti, il più grande boxeur bresciano: aveva 88 anni

La «Quercia di Gussago», il pugile di maggior lustro nella nostra provincia insieme al concittadino Natale Vezzoli, fu campione nazionale nei mediomassimi e nei massimi
Enrico Danesi
Santo Amonti in uno scatto d'epoca
Santo Amonti in uno scatto d'epoca

Si è spento a 88 anni il gussaghese Santo Amonti, il boxeur più grande (insieme al concittadino Natale Vezzoli) tra quelli nati e cresciuti in provincia di Brescia. Struttura da mediomassimo, dotato di un fisico perfetto e di un repertorio pugilistico completo (come sovente ricordava Gino Cavagnini sulle pagine del Giornale di Brescia), è stato campione nazionale sia in questa categoria che in quella «regina» dei massimi, nel corso di una carriera professionistica durata poco più di dieci anni, da maggio 1957 (quando esordì a Brescia con un sonante ko ai danni di Heimann) ad agosto 1967 (quando, sul ring di Los Angeles, cedette a Johnson).

L’eleganza e i derby

Più ancora che i titoli e un record comunque ragguardevole – 57 incontri vinti, 9 persi, 3 pareggiati – della «Quercia di Gussago» restano i ricordi legati a un’eleganza innata, ai derby con il più accreditato tra gli avversari nazionali, anch’egli bresciano (il «Martello di Manerbio» Pietro Tomasoni), come pure alle immagini di stadi pieni e spettatori adoranti, in un’epoca in cui la boxe scaldava tanti cuori.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Santo AmontiboxepugilatoGussago
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...