Mille Miglia 2026, tutte le modifiche alla viabilità in città

Il Comune di Brescia ha annunciato che in occasione della Mille Miglia 2026 , ci saranno modifiche alla viabilità , che interessano varee zone della città.

Per quanto riguarda l’allestimento per la partenza in piazza Vittoria e la pedana in viale Venezia , la Polizia Locale ha disposto una serie di modifiche alla viabilità e alla sosta:

divieto di sosta in piazza Vittoria per le biciclette dalle 7 del 25 maggio alle 24 del 17 giugno

divieto di sosta in via IV Novembre dalle 7 del 25 maggio alle 24 del 17 giugno

modifiche in viale Venezia dal 1 al 15 giugno

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Bus urbani

Previste deviazioni dei bus urbani da lunedì 25 maggio a mercoledì 17 giugno per la linea 11, 16 e 18.

Trofeo Gaburri, 7 giugno

In occasione del 9° Trofeo Gaburri, manifestazione organizzata da 1.000 Miglia Srl, domenica 7 giugno il centro storico di Brescia sarà interessato da una serie di provvedimenti temporanei di limitazione del traffico e della sosta.

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Le vetture partiranno alle 18.30 e percorreranno Piazza Vittoria, via IV Novembre, via X Giornate, corso Zanardelli, corso Magenta, piazzale Arnaldo, via Avogadro, via del Castello, via San Faustino, corso Mameli, contrada Sant'Agata, piazza della Loggia, via XXIV Maggio, via Volta, via X Giornate, via Trieste, piazza Paolo VI. Tagliato il traguardo i veicoli storici usciranno liberamente da via Cardinal Querin.

Il programma

Dalla mattina alle 10 inizieranno le verifiche tecniche al Brixia Forum. Dalle 17 circa, un centinaio di veicoli, già sottoposti a verifiche tecniche in via Caprera, si porteranno in piazza Vittoria e si fermeranno in via Porcellaga, in attesa dell’ora della partenza che avverrà nel Village di Mille Miglia di Piazza Vittoria.

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Divieto di sosta

A partire dalle 10 del mattino fino alle 21 scatterà il divieto di sosta con rimozione forzata nell'area del parcheggio Sferisterio di via del Castello e nelle seguenti vie: via del Castello, via Avogadro, via Trieste (tra via X Giornate e via Paganora), corso Magenta, via San Faustino, corso Mameli (tra via San Faustino e contrada Sant'Agata), contrada Sant'Agata, piazza della Loggia, via XXIV Maggio, via Volta, via Verdi, via IV Novembre, via Porcellaga, corso Zanardelli, via X Giornate, piazza Paolo VI.

Chiusura delle strade

Dal primo pomeriggio scatterà la chiusura al transito veicolare nelle seguenti strade: via Verdi, via IV Novembre, corso Zanardelli, corso Magenta, piazzale Arnaldo, via Brigida Avogadro, via del Castello, via Militare, via San Faustino, contrada Sant'Agata, piazza della Loggia, via XXIV Maggio, via Volta, via X Giornate, via Trieste (tra via X Giornate e via Paganora), piazza Paolo VI, piazza del Mercato, via Gramsci, corso Martiri della Libertà, via Porcellaga. Corso Zanardelli, inoltre, verrà transennato per tutta la sua lunghezza creando una corsia di circa 6/8 metri per il passaggio dei veicoli storici.Anche per quanto riguarda le linee degli autobus che attravresano il centro storico subiranno delle variazioni.

Taxi

Dalle 17 alle 21, le aree taxi di via X Giornate e via San Faustino sono sospese. Il servizio è temporaneamente trasferito sul lato ovest di via Gramsci, nel tratto tra Tresanda del Sale e Tresanda del Territorio.

Park Vittoria

Per quanto riguarda il parcheggio di piazza Vittoria, durante le fasi della gara le vetture parcheggiate all’interno usciranno obbligatoriamente in direzione di via Gramsci. Via Gramsci sarà chiusa a verso via Vittorio Emanuele II e potranno transitare solo residenti e autorizzati. Non ci si potrà dirigere verso il parcheggio di piazza Vittoria se non si è abbonati.

8 e 9 giugno

La gara, alla quale prenderanno parte circa 430 vetture d’epoca, sarà preceduta dal «Ferrari Tribute», che vedrà la partecipazione di 125 auto.

Al corteo si aggiungeranno poi 15 vetture della 1000 Miglia Green e 40 pattuglie della Polizia Stradale, oltre a 100 veicoli dell'organizzazione.

La città di Brescia sarà rappresentata lungo l'intero percorso da un contingente della Polizia Locale, composto da un ufficiale e sette agenti a bordo di moto e autovetture.

In occasione delle giornate di punzonatura e della partenza sono stati disposti provvedimenti temporanei relativi alla viabilità e alla sosta lungo il percorso che interessa il territorio cittadino: viale Venezia, piazzale Arnaldo, via Avogadro, via del Castello, via S. Faustino, largo Formentone, piazza della Loggia, via XXIV Maggio, piazza Vittoria, via IV Novembre, via X Giornate, corso Zanardelli, via Mazzini, piazza Martiri di Belfiore, galleria Tito Speri, corsia Lam di via Lombroso, corsia Lam di via Crocefissa di Rosa, via Gualla, piazzale Corvi, via Tosoni, via Triumplina.

Anche il servizio autobus sarà interessato da modifiche e deviazioni.