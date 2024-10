Melissa Satta alla Coppa Mazzotti: «Brescia città a misura d’uomo»

Melissa Satta arriva a Idro per la pausa pranzo. Si siede ad un tavolo del ristorante, gli altri equipaggi attorno. Con il fidanzato Carlo Gussalli Beretta, rampollo di una delle famiglie più importanti del Bresciano, partecipa per la prima volta alla Coppa Mazzotti organizzata dal Club Mille Miglia con Aci. É partita stamattina da Sirmione con gli altri piloti e navigatori. Gentile e disponibile, non si sottrae alle nostre domande.

Brescia, per ovvi motivi d’amore, la sta frequentando e conoscendo. E la apprezza. «È una città pulita, a misura d'uomo», dice. In realtà non è la sua prima gara con le vecchie signore delle quattro ruote. Ha già partecipato qualche anno fa alla Mille Miglia sulla Pink Car solidale a favore dello IEO Monzino e della ricerca per la lotta ai tumori. «Sto vedendo paesaggi bellissimi grazie a questa gara. E con la pioggia il lago è anche romantico», commenta della sua prima Coppa Mazzotti.

Ora la attende la seconda parte della competizione che si concluderà a Darfo Boario. Domattina la ripartenza dal paese camuno per la seconda giornata di gara che si concluderà all’aerobase di Ghedi. Per ora non ha in vista nuovi impegni televisivi. «Si sa, la tv è un pò così. Ma certamente mi piacerebbe restare in programmi sportivi» svela la showgirl.